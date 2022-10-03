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Нефть подорожала на новостях о возможном сокращении добычи ОПЕК+
Нефть подорожала на новостях о возможном сокращении добычи ОПЕК+ - РИА Новости, 03.10.2022
Нефть подорожала на новостях о возможном сокращении добычи ОПЕК+
Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 4%, рынки реагируют на сообщения о возможном сокращении добычи "черного золота" ОПЕК+, следует из данных... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:52
2022-10-03T21:52
2022-10-03T21:52
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут на 4%, рынки реагируют на сообщения о возможном сокращении добычи "черного золота" ОПЕК+, следует из данных торгов и комментариев эксперта.По состоянию на 20.07 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 4,26%, до 88,77 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI - на 4,86%, до 83,35 доллара.В среду 5 октября в Вене состоится встреча ОПЕК+. В воскресенье агентство Блумберг писало, что на заседании альянс рассмотрит сокращение добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки. Это сообщение поддерживает рост котировок "черного золота"."Возобновление интереса к нефти было вызвано сообщениями в прессе в выходные о возможности значительного сокращения добычи на встрече ОПЕК+ в среду - на 1 миллион баррелей в день или более для того, чтобы поддержать рынок в период падения спроса, вызванного замедлением мировой экономики", - сказал порталу MarketWatch главный рыночный стратег SIA Wealth Management Колин Цешинский (Colin Cieszynski).
https://ria.ru/20220929/minenergo-1820225923.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, цены на нефть, вена, опек, brent, wti (нефть)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Цены на нефть, Вена, ОПЕК, Brent, WTI (нефть)
Нефть подорожала на новостях о возможном сокращении добычи ОПЕК+
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