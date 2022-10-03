https://ria.ru/20221003/nato-1821255218.html
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
Президент Болгарии Румен Радев отказался подписать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T18:54
2022-10-03T18:54
2022-10-03T19:29
в мире
румен радев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев отказался подписать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила пресс-служба главы государства.В воскресенье документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии."Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", — говорится в заявлении.Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, но это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности, отметили в пресс-службе.По мнению болгарского лидера, решение о вступлении Украины в альянс следует принимать только после того, как Москва и Киев в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно следят за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции".
https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221002/nato-1820935094.html
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, румен радев, украина, болгария, нато, владимир зеленский, джейк салливан, восточная европа, россия
В мире, Румен Радев, Украина, Болгария, НАТО, Владимир Зеленский, Джейк Салливан, Восточная Европа, Россия
18:54 03.10.2022 (обновлено: 19:29 03.10.2022)
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
Президент Болгарии Радев не подписал декларацию девяти стран о вступлении Украины в НАТО
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Президент Болгарии Румен Радев отказался подписать полный текст декларации девяти стран Восточной Европы из-за пункта о поддержке вступления Украины в НАТО, сообщила
пресс-служба главы государства.
В воскресенье документ подписали президенты Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
"Румен Радев не согласен с полным текстом декларации, принятой некоторыми странами Восточной Европы относительно членства Украины в НАТО. Президент поддерживает другие позиции, содержащиеся в документе", — говорится в заявлении.
Болгария подписала декларацию о будущем присоединении Украины на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, но это происходило в совершенно иной обстановке в сфере безопасности, отметили в пресс-службе.
По мнению болгарского лидера, решение о вступлении Украины в альянс следует принимать только после того, как Москва и Киев в качестве сторон конфликта выработают, примут и реализуют четкие параметры его мирного урегулирования.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский
сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан
, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что альянс сконцентрирует усилия на оказании помощи киевским властям в самозащите.
Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Кремле внимательно следят за этой ситуацией. Он также отметил, что "именно ориентация Украины в НАТО и подтверждение будущего членства Украины в НАТО стало одной из причин специальной военной операции".