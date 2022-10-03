https://ria.ru/20221003/nato-1821061403.html

В США рассказали, как НАТО может исчезнуть из-за России

В США рассказали, как НАТО может исчезнуть из-за России - РИА Новости, 03.10.2022

В США рассказали, как НАТО может исчезнуть из-за России

Стремление Польши и части американских элит вступить в войну с Россией приведет к исчезновению НАТО, заявил в эфире Fox News американский отставной полковник,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T07:29

2022-10-03T07:29

2022-10-03T11:43

россия

польша

германия

нато

вооруженные силы сша

министерство обороны сша

в мире

сша

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стремление Польши и части американских элит вступить в войну с Россией приведет к исчезновению НАТО, заявил в эфире Fox News американский отставной полковник, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.По словам Макгрегора, подавляющее большинство граждан Германии также выступают против военной конфронтации с Россией.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как заявлял пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе из-за агрессивного характера блока. При этом в Москве подчеркивали, что остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе и при условии отказа Запада от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20221003/pomosch-1821058504.html

россия

польша

германия

сша

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россия, польша, германия, нато, вооруженные силы сша, министерство обороны сша, в мире, сша