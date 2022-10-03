https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html

В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО

В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022

В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО

НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, пишет газета New York Times. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T02:45

2022-10-03T02:45

2022-10-03T02:45

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

владимир зеленский

владимир путин

сша

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, пишет газета New York Times.В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.

https://ria.ru/20221001/neozhidannost-1820790125.html

https://ria.ru/20220930/kissindzher-1820770246.html

сша

киев

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, сша, киев, украина, нато, россия