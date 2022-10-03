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В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/nato-1821054748.html
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО - РИА Новости, 03.10.2022
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО
НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, пишет газета New York Times. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T02:45
2022-10-03T02:45
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
сша
киев
украина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, пишет газета New York Times.В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.
https://ria.ru/20221001/neozhidannost-1820790125.html
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в мире, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, сша, киев, украина, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Киев, Украина, НАТО, Россия
02:45 03.10.2022
 
В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО

NYT: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, пишет газета New York Times.
В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.
"Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях", — считают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски.
Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.
"Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", — пишет газета.
NYT также напомнила, что в прошлом Франция и Германия выступали против членства Киева в блоке. Этого же мнения придерживался президент США Джо Байден.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, президент Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль позируют с заявкой Украины на вступление в ускоренном порядке в НАТО - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
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СМИ: заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для США
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАКиевУкраинаНАТОРоссия
 
 
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