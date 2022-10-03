В США объяснили отказ Украине во вступлении в НАТО
NYT: НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения спецоперации
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. НАТО не позволит Украине вступить в блок до завершения российской спецоперации, пишет газета New York Times.
В статье говорится, что в случае принятия страны Североатлантическому альянсу пришлось бы применить пятую статью устава о взаимной обороне всех членов.
"Поскольку альянс придерживается принципа коллективной обороны, крайне маловероятно, что он примет в свои ряды страну, принимающую участие в боевых действиях", — считают обозреватели издания Эндрю Крамер и Дэн Билефски.
Авторы публикации приводят слова экспертов, по мнению которых вступление Украины в НАТО сейчас кажется в лучшем случае недостижимым. Они прогнозируют, что на это могут уйти месяцы или даже годы. При этом Киеву следует соблюсти требования принимающей стороны.
"Среди них — демонстрация приверженности демократии, свободе личности и поддержке верховенства закона. В то время как украинские лидеры говорят, что их страна соответствует этим критериям, некоторые американские и европейские официальные лица утверждают обратное", — пишет газета.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Его высказывание прозвучало после того, как Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России.
Как отметил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, проведение процедуры принятия Украины в НАТО сейчас несвоевременно. Вашингтон неоднократно заявлял, что сейчас эта возможность не рассматривается. При этом в США подчеркивали, что альянс никогда не откажется от политики "открытых дверей", и не исключили, что в будущем Киев сможет попытаться присоединиться к Североатлантическому альянсу.
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