https://ria.ru/20221003/nalogi-1821178286.html
Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения
Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения - РИА Новости, 03.10.2022
Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения
Министры финансов РФ и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:20
2022-10-03T15:20
2022-10-03T15:43
экономика
антон силуанов
михаил мишустин
роман головченко
россия
белоруссия
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366570_0:331:3053:2048_1920x0_80_0_0_41eb9f99c04ca0bf3d96a80df685343a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министры финансов РФ и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией.Документ подписан по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко. На переговорах обсуждались ключевые вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в финансовой, энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях, а также тематика интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии.Мишустин назвал договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства."Это большой шаг вперед на пути к углублению интеграции в Союзном государстве", - сказал он.В этом году Мишустин и Головченко провели переговоры 24 февраля в Нур-Султане, 20 июня - в Минске и 21 августа - в Чолпон-Ате, на полях Евразийского межправсовета, а также 14 марта в Москве.
https://ria.ru/20221002/eek-1821045357.html
https://ria.ru/20221003/lukashenko-1821155703.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759366570_232:0:2963:2048_1920x0_80_0_0_e41a34d74fbd8be24ad7e91bbe32b2c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, антон силуанов, михаил мишустин, роман головченко, россия, белоруссия, союзное государство
Экономика, Антон Силуанов, Михаил Мишустин, Роман Головченко, Россия, Белоруссия, Союзное государство
15:20 03.10.2022 (обновлено: 15:43 03.10.2022)
Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения
Министры финансов России и Белоруссии заключили договор об общих принципах налогообложения