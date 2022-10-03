https://ria.ru/20221003/nalogi-1821178286.html

Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения

Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения - РИА Новости, 03.10.2022

Россия и Белоруссия заключили договор об общих принципах налогообложения

Министры финансов РФ и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:20

2022-10-03T15:20

2022-10-03T15:43

экономика

антон силуанов

михаил мишустин

роман головченко

россия

белоруссия

союзное государство

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министры финансов РФ и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией.Документ подписан по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко. На переговорах обсуждались ключевые вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в финансовой, энергетической, промышленной, транспортной и сельскохозяйственной областях, а также тематика интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства России и Белоруссии.Мишустин назвал договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства."Это большой шаг вперед на пути к углублению интеграции в Союзном государстве", - сказал он.В этом году Мишустин и Головченко провели переговоры 24 февраля в Нур-Султане, 20 июня - в Минске и 21 августа - в Чолпон-Ате, на полях Евразийского межправсовета, а также 14 марта в Москве.

https://ria.ru/20221002/eek-1821045357.html

https://ria.ru/20221003/lukashenko-1821155703.html

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экономика, антон силуанов, михаил мишустин, роман головченко, россия, белоруссия, союзное государство