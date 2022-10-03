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В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу - РИА Новости, 03.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221003/moskvarium-1821116640.html
В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу
В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу - РИА Новости, 03.10.2022
В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу
Восьмого октября в "Москвариуме" пройдет премьера нового шоу — "Морская симфония", сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:15
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культура
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Восьмого октября в "Москвариуме" пройдет премьера нового шоу — "Морская симфония", сообщает пресс-служба учреждения. Оркестр из 32 музыкантов исполнит "Времена года" Антонио Вивальди. Зрители также увидят выступления косаток, дельфинов и ластоногих.В постановке используются "специально разработанные технологии: масштабные декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, новейшая светодиодная система, создающая кинетический дождь, морские волны и северное сияние в зрительном зале", рассказывают в пресс-службе. Афишу проекта создала нейросеть.Как и знаменитое произведение Вивальди, шоу "Москвариума" состоит из четырех историй: "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима". "Связь природы и человека отразится в каждой из частей произведения, а зрительный зал будет наполняться соответствующими сезонам эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами", — уточняют в пресс-службе. Постановщик — Вячеслав Кулаев. В 2014 году он стал вторым режиссером церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
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новости культуры, москвариум, весна, сочи, куда сходить
Культура, Новости культуры, Москвариум, Весна, Сочи, куда сходить
14:15 03.10.2022 (обновлено: 14:19 03.10.2022)
 
В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу

Премьера нового шоу "Морская симфония" состоится в "Москвариуме" 8 октября

© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"Шоу "Морская симфония"
Шоу Морская симфония
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Восьмого октября в "Москвариуме" пройдет премьера нового шоу — "Морская симфония", сообщает пресс-служба учреждения.
Оркестр из 32 музыкантов исполнит "Времена года" Антонио Вивальди. Зрители также увидят выступления косаток, дельфинов и ластоногих.
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"Шоу "Морская симфония"
Шоу Морская симфония
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"

Оркестр "Imperialis Orchestra", шоу "Морская симфония"

Оркестр Imperialis Orchestra. Шоу Морская симфония
2 из 2

Оркестр "Imperialis Orchestra", шоу "Морская симфония"

© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
2 из 2

Оркестр "Imperialis Orchestra", шоу "Морская симфония"

© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
В постановке используются "специально разработанные технологии: масштабные декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, новейшая светодиодная система, создающая кинетический дождь, морские волны и северное сияние в зрительном зале", рассказывают в пресс-службе. Афишу проекта создала нейросеть.
Как и знаменитое произведение Вивальди, шоу "Москвариума" состоит из четырех историй: "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима".
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"Шоу "Морская симфония"
Шоу Морская симфония
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"

"Морская симфония"

Шоу Морская симфония
2 из 2

"Морская симфония"

© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
2 из 2

"Морская симфония"

© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
"Связь природы и человека отразится в каждой из частей произведения, а зрительный зал будет наполняться соответствующими сезонам эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами", — уточняют в пресс-службе.
Постановщик — Вячеслав Кулаев. В 2014 году он стал вторым режиссером церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
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