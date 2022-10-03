https://ria.ru/20221003/moskvarium-1821116640.html

В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу

В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу - РИА Новости, 03.10.2022

В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу

Восьмого октября в "Москвариуме" пройдет премьера нового шоу — "Морская симфония", сообщает пресс-служба учреждения. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:15

2022-10-03T14:19

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Восьмого октября в "Москвариуме" пройдет премьера нового шоу — "Морская симфония", сообщает пресс-служба учреждения. Оркестр из 32 музыкантов исполнит "Времена года" Антонио Вивальди. Зрители также увидят выступления косаток, дельфинов и ластоногих.В постановке используются "специально разработанные технологии: масштабные декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, новейшая светодиодная система, создающая кинетический дождь, морские волны и северное сияние в зрительном зале", рассказывают в пресс-службе. Афишу проекта создала нейросеть.Как и знаменитое произведение Вивальди, шоу "Москвариума" состоит из четырех историй: "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима". "Связь природы и человека отразится в каждой из частей произведения, а зрительный зал будет наполняться соответствующими сезонам эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами", — уточняют в пресс-службе. Постановщик — Вячеслав Кулаев. В 2014 году он стал вторым режиссером церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.

https://ria.ru/20221001/solo-1820621154.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москвариум, весна, сочи, куда сходить