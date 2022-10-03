14:15 03.10.2022 (обновлено: 14:19 03.10.2022)
В "Москвариуме" состоится премьера нового музыкального шоу
Премьера нового шоу "Морская симфония" состоится в "Москвариуме" 8 октября
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Восьмого октября в "Москвариуме" пройдет премьера нового шоу — "Морская симфония", сообщает пресс-служба учреждения.
Оркестр из 32 музыкантов исполнит "Времена года" Антонио Вивальди. Зрители также увидят выступления косаток, дельфинов и ластоногих.
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"Шоу "Морская симфония"
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Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
Оркестр "Imperialis Orchestra", шоу "Морская симфония"
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Оркестр "Imperialis Orchestra", шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
2 из 2
Оркестр "Imperialis Orchestra", шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
В постановке используются "специально разработанные технологии: масштабные декорации с 3D-мэппингом, проекции на движущиеся элементы, новейшая светодиодная система, создающая кинетический дождь, морские волны и северное сияние в зрительном зале", рассказывают в пресс-службе. Афишу проекта создала нейросеть.
Как и знаменитое произведение Вивальди, шоу "Москвариума" состоит из четырех историй: "Весна", "Лето", "Осень" и "Зима".
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"Шоу "Морская симфония"
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
"Морская симфония"
2 из 2
"Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
1 из 2
Шоу "Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
2 из 2
"Морская симфония"
© Фото предоставлено пресс-службой "Москвариума"
"Связь природы и человека отразится в каждой из частей произведения, а зрительный зал будет наполняться соответствующими сезонам эффектами: летающими бабочками, дождем, туманом, осенними листьями, снегом и разнообразными ароматами", — уточняют в пресс-службе.
Постановщик — Вячеслав Кулаев. В 2014 году он стал вторым режиссером церемонии открытия XXII Олимпийских зимних игр в Сочи.
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