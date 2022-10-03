https://ria.ru/20221003/moskva-1821181700.html

Москва поможет с оплатой дополнительного образования детей мобилизованных

Москва поможет с оплатой дополнительного образования детей мобилизованных - РИА Новости, 03.10.2022

Москва поможет с оплатой дополнительного образования детей мобилизованных

Траты за посещение детьми мобилизованных граждан детских садов, кружков, групп продленного дня в школах столица может взять на себя, если будет потребность и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:33

2022-10-03T15:33

2022-10-03T15:58

общество

сергей собянин

москва

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Траты за посещение детьми мобилизованных граждан детских садов, кружков, групп продленного дня в школах столица может взять на себя, если будет потребность и соответствующее заявление, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин."Вплоть до платы за детские сады - мы все это возьмем на себя, сделаем бесплатно. За счет города оплатим дополнительное питание, дополнительное нахождение в школе, продленку, кружки и т.д. Весь этот блок по заявлениям - если есть такая необходимость, мы все это сделаем", - сказал Собянин при общении с семьями мобилизованных в специализированном центре для оказания им поддержки.По его словам, в данном центре на улице Сергия Радонежского оказывается адресная поддержка семьям, в том числе финансовая. "Все, что связано с нотариусом, юридической поддержкой - здесь группа юристов создана, будет помогать. Вплоть до того, чтобы общаться с банками, предприятиями, нотариусами и так далее, чтобы решать эти вопросы оперативно. Здесь также находятся работники МФЦ, которые помогут оформить документы, чтобы вы сами в МФЦ не бегали, а здесь написали заявления, и мы оказываем содействие в их оформлении", - пояснил Собянин, общаясь с семьями мобилизованных.Кроме того, в центре поддержки семей мобилизованных помогают в решении социальных вопросов с детьми мобилизованных, касающихся детских садов, школ, питания, групп продленного дня, кружков и т.д. Мэр добавил, что у части мобилизованных есть родители, которым требуется уход. "Мы тоже через социальные службы возьмем на [себя] уход [за] родителями, если требуется - надомное социальное обслуживание, интернатное обслуживание. У нас дома престарелых есть, мы можем оказать содействие в направлении их и туда", - сказал он.Кроме того, столица окажет содействие в трудоустройстве родственников мобилизованных. "Если есть у вас квалификация, можем вам оказать содействие в получении более высокооплачиваемой работы, мы это тоже сделаем. Если нужно переобучить, дообучить и т.д. - мы можем это сделать", - обратился к семьям мобилизованных Собянин.Он отметил, что также в центре можно получить психологическую и юридическую помощь. "Понятно, что мгновенно все эти вопросы не решаются. Часть вопросов, связанная с такими ситуациями, вообще трудно решаема по разным причинам, но, тем не менее, вместе будем искать варианты, как их решить... Ситуация сложная, непростая. Будем стараться вместе, мы никуда вас не бросим", - сказал мэр.Если мобилизовали по ошибке"Все, что касается вопросов самой мобилизации - в каждом военкомате есть группы разбора, можно туда обратиться... Есть специальный колл-центр, в который заведены все личные данных всех, кто был призван (по частичной мобилизации), кому повестки пришли", - сказал Собянин.Он добавил, что "большое количество повесток было проанализировано, часть отозвана". "В кол-центре [родственникам] скажут, отозвана или нет повестка, соответствуют ли [мобилизованные] критериям призыва", - уточнил мэр.Родственники мобилизованных поблагодарили столицу за инициативную помощь и поддержку. "Должен сказать, огромная помощь самого министерства обороны, которое идет на контакт по всем этим вопросам. Они не уходят [от ответа]. Понятно, что не все возможно одномоментно решить, но то, что можно, они помогают решить", - заключил мэр.Специализированный центр поддержки семей мобилизованных москвичей открыли в центре занятости "Моя карьера" на ул. Сергия Радонежского 1 октября. Там оказывают помощь в устройстве ребенка в детсад или школу, получении соцподдержки, работы, бесплатной юридической консультации, организации ухода за пожилыми людьми. С центром можно связаться по телефону: +7 (495) 870-44-44.Собянин 28 сентября сообщал, что военкоматы Москвы разослали уведомления об отзыве повесток, выписанных на основании недостоверных или неточных учетных данных граждан. По его словам, проверки мобилизационных повесток в столице будут проводиться в постоянном режиме. Для оперативного рассмотрения конкретных жалоб москвичей по мобилизационным повесткам на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77 открыт специальный канал. Кроме того, в военкоматах были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

https://ria.ru/20221003/pitanie-1821118286.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821082913.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821067391.html

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москва

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общество, сергей собянин, москва, частичная мобилизация в россии