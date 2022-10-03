https://ria.ru/20221003/moskva-1821104745.html

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу - РИА Новости, 03.10.2022

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу

Китайский деловой центр "Парк Хуамин", который строится на северо-востоке Москвы, с 30 сентября начал свою работу. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:36

2022-10-03T11:36

2022-10-03T11:36

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МОСКВА, 3 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский деловой центр "Парк Хуамин", который строится на северо-востоке Москвы, с 30 сентября начал свою работу.В будущем данный многофункциональный комплекс будет нацелен на то, чтобы стать платформой для китайско-российского экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов. По словам генерального директора Китайского делового центра "Парк Хуамин" Чжао Яньтун, данный проект длится уже 20 лет с момента его официального запуска в 2002 году. В ходе строительства проекта в полной мере были продемонстрированы уровень строительных технологий и организационно-управленческие возможности китайских строительных предприятий.В 2017 году проект победил в конкурсе "Лучший объект строительства Москвы-2017". В 2022 году объект был призван победителем конкурса на лучший реализованный проект в области строительства. Генеральный директор Китайской международной инвестиционной корпорации Хуамин Ли Чжэн сказал, что в настоящее время Китайский деловой центр "Парк Хуамин" официально введен в эксплуатацию, ряд китайских ведущих компаний в области энергетики, финансов, авиации, логистики, а также китайско-российских общественных организаций выразил готовность обосноваться в данном комплексе.В будущем Китайский деловой центр "Парк Хуамин" внесет свой вклад в продвижение китайско-российского экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов, а также станет новой визитной карточкой в процессе реализации сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь".Китайский деловой центр "Парк Хуамин" является национальным проектом, совместно одобренным лидерами Китая и России. Он занимает площадь в 6,7 гектара и имеет масштаб строительства 105 тысяч квадратных метров. Многофункциональный комплекс включает современный конгресс-центр, бизнес-центр класса "А", здание апарт-отеля. Комплекс также включает крупнейший в Европе ландшафтный парк в китайском стиле с классическим китайским архитектурным ансамблем и еще пятизвездочный отель, который 30 сентября также был официально введен в эксплуатацию.

https://ria.ru/20220916/kitay-1817184047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, китай