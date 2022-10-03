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Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу - РИА Новости, 03.10.2022
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Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу - РИА Новости, 03.10.2022
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу
Китайский деловой центр "Парк Хуамин", который строится на северо-востоке Москвы, с 30 сентября начал свою работу. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:36
2022-10-03T11:36
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МОСКВА, 3 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский деловой центр "Парк Хуамин", который строится на северо-востоке Москвы, с 30 сентября начал свою работу.В будущем данный многофункциональный комплекс будет нацелен на то, чтобы стать платформой для китайско-российского экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов. По словам генерального директора Китайского делового центра "Парк Хуамин" Чжао Яньтун, данный проект длится уже 20 лет с момента его официального запуска в 2002 году. В ходе строительства проекта в полной мере были продемонстрированы уровень строительных технологий и организационно-управленческие возможности китайских строительных предприятий.В 2017 году проект победил в конкурсе "Лучший объект строительства Москвы-2017". В 2022 году объект был призван победителем конкурса на лучший реализованный проект в области строительства. Генеральный директор Китайской международной инвестиционной корпорации Хуамин Ли Чжэн сказал, что в настоящее время Китайский деловой центр "Парк Хуамин" официально введен в эксплуатацию, ряд китайских ведущих компаний в области энергетики, финансов, авиации, логистики, а также китайско-российских общественных организаций выразил готовность обосноваться в данном комплексе.В будущем Китайский деловой центр "Парк Хуамин" внесет свой вклад в продвижение китайско-российского экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов, а также станет новой визитной карточкой в процессе реализации сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь".Китайский деловой центр "Парк Хуамин" является национальным проектом, совместно одобренным лидерами Китая и России. Он занимает площадь в 6,7 гектара и имеет масштаб строительства 105 тысяч квадратных метров. Многофункциональный комплекс включает современный конгресс-центр, бизнес-центр класса "А", здание апарт-отеля. Комплекс также включает крупнейший в Европе ландшафтный парк в китайском стиле с классическим китайским архитектурным ансамблем и еще пятизвездочный отель, который 30 сентября также был официально введен в эксплуатацию.
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москва, китай
Россия-Китай: Главное, Москва, Китай
11:36 03.10.2022
 

Китайский деловой центр "Парк Хуамин" в Москве начал свою работу

© АГН "Москва" / Мобильный репортерВид с квадрокоптера на китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы
Вид с квадрокоптера на китайский деловой центр Парк Хуамин на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Вид с квадрокоптера на китайский деловой центр "Парк Хуамин" на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский деловой центр "Парк Хуамин", который строится на северо-востоке Москвы, с 30 сентября начал свою работу.
В будущем данный многофункциональный комплекс будет нацелен на то, чтобы стать платформой для китайско-российского экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов. По словам генерального директора Китайского делового центра "Парк Хуамин" Чжао Яньтун, данный проект длится уже 20 лет с момента его официального запуска в 2002 году. В ходе строительства проекта в полной мере были продемонстрированы уровень строительных технологий и организационно-управленческие возможности китайских строительных предприятий.
Надпись Сделано в Китае на бытовом приборе - РИА Новости, 1920, 16.09.2022
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В 2017 году проект победил в конкурсе "Лучший объект строительства Москвы-2017". В 2022 году объект был призван победителем конкурса на лучший реализованный проект в области строительства. Генеральный директор Китайской международной инвестиционной корпорации Хуамин Ли Чжэн сказал, что в настоящее время Китайский деловой центр "Парк Хуамин" официально введен в эксплуатацию, ряд китайских ведущих компаний в области энергетики, финансов, авиации, логистики, а также китайско-российских общественных организаций выразил готовность обосноваться в данном комплексе.
В будущем Китайский деловой центр "Парк Хуамин" внесет свой вклад в продвижение китайско-российского экономического и торгового сотрудничества и культурных обменов, а также станет новой визитной карточкой в процессе реализации сотрудничества в рамках инициативы "Пояс и путь".
Китайский деловой центр "Парк Хуамин" является национальным проектом, совместно одобренным лидерами Китая и России. Он занимает площадь в 6,7 гектара и имеет масштаб строительства 105 тысяч квадратных метров. Многофункциональный комплекс включает современный конгресс-центр, бизнес-центр класса "А", здание апарт-отеля. Комплекс также включает крупнейший в Европе ландшафтный парк в китайском стиле с классическим китайским архитектурным ансамблем и еще пятизвездочный отель, который 30 сентября также был официально введен в эксплуатацию.
 
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