https://ria.ru/20221003/moskva-1821076041.html

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя - РИА Новости, 03.10.2022

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя в понедельник, утром на дорогах заторы оцениваются в 6 баллов, сообщается в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:30

2022-10-03T09:30

2022-10-03T09:30

москва

общество

погода

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя в понедельник, утром на дорогах заторы оцениваются в 6 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что в городе местами идет дождь."На дорогах сейчас 6 баллов. Движение затруднено в сторону центра на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов в районе Главной аллеи. Также затруднения в обоих направлениях на МКАД в районе улицы Верхние поля. Рекомендуем пользоваться городским транспортом в часы пик или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.Сообщается, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. В случае аварии или поломки автомобиля — переставить его в безопасное место.

https://ria.ru/20221002/dozhd-1820990095.html

москва

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, общество, погода, департамент транспорта г. москвы