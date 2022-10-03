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Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя - РИА Новости, 03.10.2022
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Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя - РИА Новости, 03.10.2022
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя
Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя в понедельник, утром на дорогах заторы оцениваются в 6 баллов, сообщается в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:30
2022-10-03T09:30
москва
общество
погода
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя в понедельник, утром на дорогах заторы оцениваются в 6 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.Отмечается, что в городе местами идет дождь."На дорогах сейчас 6 баллов. Движение затруднено в сторону центра на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов в районе Главной аллеи. Также затруднения в обоих направлениях на МКАД в районе улицы Верхние поля. Рекомендуем пользоваться городским транспортом в часы пик или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.Сообщается, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. В случае аварии или поломки автомобиля — переставить его в безопасное место.
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москва, общество, погода, департамент транспорта г. москвы
Москва, Общество, Погода, Департамент транспорта г. Москвы
09:30 03.10.2022
 
Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт из-за дождя

Москвичам посоветовали пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя

© РИА Новости / Григорий СысоевАвтомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Автомобили стоят в пробке на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москвичам рекомендуется пересесть на городской транспорт в часы пик из-за дождя в понедельник, утром на дорогах заторы оцениваются в 6 баллов, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Отмечается, что в городе местами идет дождь.
"На дорогах сейчас 6 баллов. Движение затруднено в сторону центра на Ярославском шоссе от МКАД до Северянинского путепровода, на шоссе Энтузиастов в районе Главной аллеи. Также затруднения в обоих направлениях на МКАД в районе улицы Верхние поля. Рекомендуем пользоваться городским транспортом в часы пик или отложить поездки на более позднее время", - говорится в сообщении.
Сообщается, что водителям необходимо соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не отвлекаться на гаджеты. В случае аварии или поломки автомобиля — переставить его в безопасное место.
Люди переходят дорогу во время дождя на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 15:56
Москвичей призвали быть внимательными из-за дождя и ветра в ближайшие сутки
 
МоскваОбществоПогодаДепартамент транспорта г. Москвы
 
 
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