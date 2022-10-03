https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html
Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей
Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей - РИА Новости, 03.10.2022
Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей
Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПРСМ) выразила обеспокоенность в связи с милитаристской риторикой властей республики и участившимися визитами... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:13
2022-10-03T17:13
2022-10-03T17:13
в мире
кристина ламбрехт
майя санду
молдавия
украина
европа
нато
минобороны германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814103355_0:232:3229:2048_1920x0_80_0_0_5e06ad34eda5f6ea382ed224fbe2f0a2.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПРСМ) выразила обеспокоенность в связи с милитаристской риторикой властей республики и участившимися визитами представителей НАТО.Ранее глава минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщила о планах по наращиванию военной помощи Молдавии, в частности, оказать поддержку в приобретении беспилотников и другой боевой техники. В свою очередь президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия в вопросах безопасности должна полагаться на сильную армию, а не на статус нейтралитета в конституции."Партия социалистов внимательно и с обеспокоенностью следит за эскалацией ситуации вокруг Молдавии. Военные действия на Украине создают все больше рисков безопасности для нашей страны. Свидетельством этому являются многочисленные заявления политиков из Европы и США, представителей НАТО. Усугубляет ситуацию и милитаристская риторика молдавских властей. Особенную тревогу вызывают визиты в Молдавию высокопоставленных чиновников НАТО, министров обороны ряда стран ЕС", - подчеркивается опубликованном в понедельник в пресс-релизе политформирования.Социалисты призвали молдавские власти и политические партии следовать конституционным нормам и не отходить от принципов нейтралитета."Нейтралитет – это защита от потенциальных попыток втягивания нашей страны в чужие конфликты. ПСРМ призывает как молдавские власти, так и весь политический класс к всеобщей консолидации во имя сохранения мира и стабильности в Молдавии. Недопустимо втягивание республики в военные сценарии. Абсолютное большинство молдавского общества поддерживает закрепленный в конституции нейтралитет Молдавии, который сегодня является главной гарантией безопасности государства", - отметили в партии.Социалисты призвали зарубежных партнеров уважительно относиться "к желанию многонационального народа Молдавии жить в мире и гармонии в своей стране". "Молдавии нужны не боевые беспилотники, а дешевые энергоносители, инвестиции в экономику, создание новых рабочих мест, индексация пенсий и социальных выплат. Именно такой помощи молдавский народ ждет от партнеров нашего государства", - подчеркнули в политсиле.Власти Молдавии неоднократно высказывались о сохранении нейтрального статуса, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть в Кишиневе офис НАТО. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.Весной правительство Молдавии не дало ход законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, а президент утверждала, что, соблюдая нейтралитет, страна якобы остается уязвимой. По ее словам, граждане могут изменить ситуацию, если выразят желание внести правки в конституцию.
https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821004458.html
https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821166485.html
https://ria.ru/20220919/gaz-1818003422.html
молдавия
украина
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814103355_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_bbb0da1c154cf9cafecd8baf4ea7f2db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кристина ламбрехт, майя санду, молдавия, украина, европа, нато, минобороны германии, евросоюз
В мире, Кристина Ламбрехт, Майя Санду, Молдавия, Украина, Европа, НАТО, Минобороны Германии, Евросоюз
Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей
Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристской риторикой властей и визитами членов НАТО
КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПРСМ) выразила обеспокоенность в связи с милитаристской риторикой властей республики и участившимися визитами представителей НАТО.
Ранее глава минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт
сообщила о планах по наращиванию военной помощи Молдавии, в частности, оказать поддержку в приобретении беспилотников и другой боевой техники. В свою очередь президент республики Майя Санду
заявила, что Молдавия в вопросах безопасности должна полагаться на сильную армию, а не на статус нейтралитета в конституции.
"Партия социалистов внимательно и с обеспокоенностью следит за эскалацией ситуации вокруг Молдавии. Военные действия на Украине
создают все больше рисков безопасности для нашей страны. Свидетельством этому являются многочисленные заявления политиков из Европы
и США
, представителей НАТО. Усугубляет ситуацию и милитаристская риторика молдавских властей. Особенную тревогу вызывают визиты в Молдавию высокопоставленных чиновников НАТО, министров обороны ряда стран ЕС
", - подчеркивается опубликованном в понедельник в пресс-релизе политформирования.
Социалисты призвали молдавские власти и политические партии следовать конституционным нормам и не отходить от принципов нейтралитета.
"Нейтралитет – это защита от потенциальных попыток втягивания нашей страны в чужие конфликты. ПСРМ
призывает как молдавские власти, так и весь политический класс к всеобщей консолидации во имя сохранения мира и стабильности в Молдавии. Недопустимо втягивание республики в военные сценарии. Абсолютное большинство молдавского общества поддерживает закрепленный в конституции нейтралитет Молдавии, который сегодня является главной гарантией безопасности государства", - отметили в партии.
Социалисты призвали зарубежных партнеров уважительно относиться "к желанию многонационального народа Молдавии жить в мире и гармонии в своей стране". "Молдавии нужны не боевые беспилотники, а дешевые энергоносители, инвестиции в экономику, создание новых рабочих мест, индексация пенсий и социальных выплат. Именно такой помощи молдавский народ ждет от партнеров нашего государства", - подчеркнули в политсиле.
Власти Молдавии неоднократно высказывались о сохранении нейтрального статуса, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть в Кишиневе
офис НАТО. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.
Весной правительство Молдавии не дало ход законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, а президент утверждала, что, соблюдая нейтралитет, страна якобы остается уязвимой. По ее словам, граждане могут изменить ситуацию, если выразят желание внести правки в конституцию.