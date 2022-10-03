https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821222594.html

Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей

Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей - РИА Новости, 03.10.2022

Оппозиция в Молдавии обеспокоена милитаристскими заявлениями властей

Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПРСМ) выразила обеспокоенность в связи с милитаристской риторикой властей республики и участившимися визитами... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:13

2022-10-03T17:13

2022-10-03T17:13

в мире

кристина ламбрехт

майя санду

молдавия

украина

европа

нато

минобороны германии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814103355_0:232:3229:2048_1920x0_80_0_0_5e06ad34eda5f6ea382ed224fbe2f0a2.jpg

КИШИНЕВ, 3 окт – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии Партия социалистов (ПРСМ) выразила обеспокоенность в связи с милитаристской риторикой властей республики и участившимися визитами представителей НАТО.Ранее глава минобороны ФРГ Кристин Ламбрехт сообщила о планах по наращиванию военной помощи Молдавии, в частности, оказать поддержку в приобретении беспилотников и другой боевой техники. В свою очередь президент республики Майя Санду заявила, что Молдавия в вопросах безопасности должна полагаться на сильную армию, а не на статус нейтралитета в конституции."Партия социалистов внимательно и с обеспокоенностью следит за эскалацией ситуации вокруг Молдавии. Военные действия на Украине создают все больше рисков безопасности для нашей страны. Свидетельством этому являются многочисленные заявления политиков из Европы и США, представителей НАТО. Усугубляет ситуацию и милитаристская риторика молдавских властей. Особенную тревогу вызывают визиты в Молдавию высокопоставленных чиновников НАТО, министров обороны ряда стран ЕС", - подчеркивается опубликованном в понедельник в пресс-релизе политформирования.Социалисты призвали молдавские власти и политические партии следовать конституционным нормам и не отходить от принципов нейтралитета."Нейтралитет – это защита от потенциальных попыток втягивания нашей страны в чужие конфликты. ПСРМ призывает как молдавские власти, так и весь политический класс к всеобщей консолидации во имя сохранения мира и стабильности в Молдавии. Недопустимо втягивание республики в военные сценарии. Абсолютное большинство молдавского общества поддерживает закрепленный в конституции нейтралитет Молдавии, который сегодня является главной гарантией безопасности государства", - отметили в партии.Социалисты призвали зарубежных партнеров уважительно относиться "к желанию многонационального народа Молдавии жить в мире и гармонии в своей стране". "Молдавии нужны не боевые беспилотники, а дешевые энергоносители, инвестиции в экономику, создание новых рабочих мест, индексация пенсий и социальных выплат. Именно такой помощи молдавский народ ждет от партнеров нашего государства", - подчеркнули в политсиле.Власти Молдавии неоднократно высказывались о сохранении нейтрального статуса, однако с 1994 года республика сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В стране действует информационный центр альянса. Власти планируют открыть в Кишиневе офис НАТО. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления страны в НАТО.Весной правительство Молдавии не дало ход законопроекту "О статусе постоянного нейтралитета", который выдвинул оппозиционный Блок коммунистов и социалистов, а президент утверждала, что, соблюдая нейтралитет, страна якобы остается уязвимой. По ее словам, граждане могут изменить ситуацию, если выразят желание внести правки в конституцию.

https://ria.ru/20221002/moldaviya-1821004458.html

https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821166485.html

https://ria.ru/20220919/gaz-1818003422.html

молдавия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, кристина ламбрехт, майя санду, молдавия, украина, европа, нато, минобороны германии, евросоюз