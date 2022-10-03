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Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:41
2022-10-03T14:41
в мире
майя санду
молдавия
украина
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что президент Молдавии Майя Санду якобы готовит мобилизацию в стране, чтобы отправить военных на Украину."Минобороны заявляет, что появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.Согласно закону мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения. Президент Молдавии может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента."В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию. Мы призываем всех получать информацию только из достоверных и официальных источников", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
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в мире, майя санду, молдавия, украина
В мире, Майя Санду, Молдавия, Украина
14:41 03.10.2022
 
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации

Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся в стране мобилизации

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Флаг Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация.
Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что президент Молдавии Майя Санду якобы готовит мобилизацию в стране, чтобы отправить военных на Украину.
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"Минобороны заявляет, что появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.
Согласно закону мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения. Президент Молдавии может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента.
"В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию. Мы призываем всех получать информацию только из достоверных и официальных источников", - заявили в министерстве.
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