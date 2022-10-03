https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821166485.html
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации
Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:41
2022-10-03T14:41
2022-10-03T14:41
в мире
майя санду
молдавия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d2480b23a785f6f16dd5650844bd1fb.jpg
КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что президент Молдавии Майя Санду якобы готовит мобилизацию в стране, чтобы отправить военных на Украину."Минобороны заявляет, что появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.Согласно закону мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения. Президент Молдавии может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента."В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию. Мы призываем всех получать информацию только из достоверных и официальных источников", - заявили в министерстве.
https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html
https://ria.ru/20221001/moldaviya-1820831927.html
молдавия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/05/1807520980_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8867d75e5cc5eeaef47f43cb7de6305b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, молдавия, украина
В мире, Майя Санду, Молдавия, Украина
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации
Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся в стране мобилизации