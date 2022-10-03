https://ria.ru/20221003/moldaviya-1821166485.html

Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации

Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

Минобороны Молдавии опровергло информацию о готовящейся мобилизации

Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:41

2022-10-03T14:41

2022-10-03T14:41

в мире

майя санду

молдавия

украина

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КИШИНЕВ, 3 окт - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии опровергло информацию о том, что в стране в скором времени может быть объявлена мобилизация.Ранее в ряде Telegram-каналов была опубликована информация о том, что президент Молдавии Майя Санду якобы готовит мобилизацию в стране, чтобы отправить военных на Украину."Минобороны заявляет, что появившаяся в СМИ из Российской Федерации информация о том, что в Молдавии будет объявлена всеобщая воинская мобилизация, является ложной", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны.Согласно закону мобилизация начинается с объявления осадного или военного положения. Президент Молдавии может объявить частичную или всеобщую мобилизацию только с одобрения парламента."В Молдавии нет осадного положения, т.е. нет обстоятельств и планов объявить мобилизацию. Мы призываем всех получать информацию только из достоверных и официальных источников", - заявили в министерстве.

https://ria.ru/20221001/sandu-1820885195.html

https://ria.ru/20221001/moldaviya-1820831927.html

молдавия

украина

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в мире, майя санду, молдавия, украина