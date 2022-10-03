https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821101933.html

Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих - РИА Новости, 03.10.2022

Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:23

2022-10-03T11:23

2022-10-03T11:30

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

специальная военная операция на украине

россия

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу.Ранее в понедельник комитет Совфеда по соцполитике поддержал аналогичный закон, касающийся других категорий работающих граждан.Предусматривается, что за госслужащими, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО, будут сохранены рабочие места. После окончания военной службы они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Предусмотрены дополнительные гарантии и для членов семей мобилизованных госслужащих и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.Совфед рассмотрит закон 4 октября.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия, политика