https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821101933.html
Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:23
2022-10-03T11:23
2022-10-03T11:30
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
специальная военная операция на украине
россия
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу.Ранее в понедельник комитет Совфеда по соцполитике поддержал аналогичный закон, касающийся других категорий работающих граждан.Предусматривается, что за госслужащими, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО, будут сохранены рабочие места. После окончания военной службы они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Предусмотрены дополнительные гарантии и для членов семей мобилизованных госслужащих и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.Совфед рассмотрит закон 4 октября.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия, политика
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Специальная военная операция на Украине, Россия, Политика
11:23 03.10.2022 (обновлено: 11:30 03.10.2022)
Комитет СФ поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
Комитет Совфеда поддержал закон о трудовых гарантиях мобилизованных госслужащих
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству поддержал закон о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу.
Ранее в понедельник комитет Совфеда по соцполитике поддержал аналогичный закон, касающийся других категорий работающих граждан.
Предусматривается, что за госслужащими, призываемыми на военную службу в рамках частичной мобилизации, и добровольцами, которые готовы заключить контракт и принять участие в СВО, будут сохранены рабочие места. После окончания военной службы они в течение трех месяцев смогут вернуться к своим прежним должностным обязанностям. Предусмотрены дополнительные гарантии и для членов семей мобилизованных госслужащих и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Совфед рассмотрит закон 4 октября.