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В Ленинградской области отменили сто решений по частичной мобилизации
В Ленинградской области отменили сто решений по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Ленинградской области отменили сто решений по частичной мобилизации
В Ленинградской области отменили 100 решений о призыве по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T20:38
2022-10-03T20:38
2022-10-03T20:38
владимир путин
ленинградская область
частичная мобилизация в россии
россия
украина
сергей шойгу
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РИА Новости. В Ленинградской области отменили 100 решений о призыве по частичной мобилизации, сообщает пресс-служба областного правительства."Комиссия по частичной мобилизации: в Ленобласти отменено в общей сложности 100 решений о мобилизационных мероприятиях. Из них 76 - по возрасту, 1 - по количеству несовершеннолетних детей, 2 - по уходу за родными с инвалидностью, 11 - в связи с ограниченной годностью", - говорится в сообщении.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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владимир путин, ленинградская область, частичная мобилизация в россии, россия, украина, сергей шойгу
Владимир Путин, Ленинградская область, Частичная мобилизация в России, Россия, Украина, Сергей Шойгу
В Ленинградской области отменили сто решений по частичной мобилизации
Власти Ленинградской области отменили сто решений о призыве по частичной мобилизации