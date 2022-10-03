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В Петербурге рассмотрят иск об отмене призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
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В Петербурге рассмотрят иск об отмене призыва по частичной мобилизации
В Петербурге рассмотрят иск об отмене призыва по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Петербурге рассмотрят иск об отмене призыва по частичной мобилизации
Фрунзенский райсуд в Санкт-Петербурге 17 октября рассмотрит первый в городе административный иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации, сообщила РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:28
2022-10-03T17:37
здоровье - общество
сергей шойгу
россия
санкт-петербург
украина
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Фрунзенский райсуд в Санкт-Петербурге 17 октября рассмотрит первый в городе административный иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.Иск к призывной комиссии по частичной мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района подал местный житель Даниил Бакалинский. Согласно иску, 22 сентября, на следующий день после объявления о частичной мобилизации, Бакалинский прибыл в военкомат по повестке "для уточнения документов воинского учета". В тот же день его призвали в ВС РФ - он получил повестку с требованием явиться в комиссариат "для отправки к месту прохождения военной службы". По утверждению истца, это произошло без медицинского освидетельствования или осмотра. Также, по его утверждению, никто не стал выяснять наличие оснований для отсрочки или освобождения от призыва.Поскольку, по словам Бакалинского, военная служба противоречит его "убеждениям совести", он подал заявление о ее замене на альтернативную гражданскую службу. С решением призывной комиссии истец не согласен и просит суд его отменить. Как сообщала судебная пресс-служба, Бакалинский попросил о применении мер предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии."Фрунзенский районный суд… назначил судебное заседание по иску Даниила Бакалинского на 17 октября 2022 года. В применении мер предварительной защиты истцу отказано, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению, и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено", - говорится в сообщении.Правительственный портал "Объясняем.РФ" через несколько дней после начала частичной мобилизации разъяснил, что при призыве по мобилизации альтернативная гражданская служба не предусмотрена.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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здоровье - общество, сергей шойгу, россия, санкт-петербург, украина, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
17:28 03.10.2022 (обновлено: 17:37 03.10.2022)
 
В Петербурге рассмотрят иск об отмене призыва по частичной мобилизации

В Санкт-Петербурге рассмотрят первый иск об отмене призыва по частичной мобилизации

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкВоенные билеты
Военные билеты - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт – РИА Новости. Фрунзенский райсуд в Санкт-Петербурге 17 октября рассмотрит первый в городе административный иск об оспаривании призыва в рамках частичной мобилизации, сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Иск к призывной комиссии по частичной мобилизации и военному комиссариату Фрунзенского района подал местный житель Даниил Бакалинский. Согласно иску, 22 сентября, на следующий день после объявления о частичной мобилизации, Бакалинский прибыл в военкомат по повестке "для уточнения документов воинского учета". В тот же день его призвали в ВС РФ - он получил повестку с требованием явиться в комиссариат "для отправки к месту прохождения военной службы". По утверждению истца, это произошло без медицинского освидетельствования или осмотра. Также, по его утверждению, никто не стал выяснять наличие оснований для отсрочки или освобождения от призыва.
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Поскольку, по словам Бакалинского, военная служба противоречит его "убеждениям совести", он подал заявление о ее замене на альтернативную гражданскую службу. С решением призывной комиссии истец не согласен и просит суд его отменить. Как сообщала судебная пресс-служба, Бакалинский попросил о применении мер предварительной защиты в виде приостановления решения призывной комиссии.
"Фрунзенский районный суд… назначил судебное заседание по иску Даниила Бакалинского на 17 октября 2022 года. В применении мер предварительной защиты истцу отказано, так как решение о мобилизации является обязательным к исполнению, и данной меры в виде приостановления мобилизации граждан нормами КАС РФ не предусмотрено", - говорится в сообщении.
Правительственный портал "Объясняем.РФ" через несколько дней после начала частичной мобилизации разъяснил, что при призыве по мобилизации альтернативная гражданская служба не предусмотрена.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Здоровье - ОбществоСергей ШойгуРоссияСанкт-ПетербургУкраинаВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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