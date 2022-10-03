https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821195658.html
Мобилизованные жители Архангельской области получат по сто тысяч рублей
Мобилизованные жители Архангельской области получат по сто тысяч рублей - РИА Новости, 03.10.2022
Мобилизованные жители Архангельской области получат по сто тысяч рублей
Жители Архангельской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат из регионального бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщила... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:09
2022-10-03T16:09
2022-10-03T16:09
архангельская область
общество
александр цыбульский
архангельская область
россия
ленинградская область
частичная мобилизация в россии
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АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. Жители Архангельской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат из регионального бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного правительства."Жители Архангельской области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Средства предусмотрены в областном бюджете и уже доведены до министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, которое как распорядитель бюджетных средств будет направлять их непосредственно получателям", - говорится в сообщении.В настоящее время идет работа по предоставлению профильному региональному ведомству данных военного комиссариата Архангельской области о мобилизованных гражданах. Как сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания в понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, с вопросом о сроках получения выплаты к нему обращались мобилизованные жители Архангельской области, с которыми глава региона встретился на базах Минобороны РФ в Ленинградской области, где они проходят подготовку."Некоторые из ребят уже говорили, что их жены ходили в военкоматы с желанием представить необходимые [для получения мер соцподдержки] документы, но пока не смогли это сделать", - пояснил Цыбульский и поручил оперативно решать вопросы, связанные с выплатами, и с понедельника эти деньги должны доводиться до родных и близких военнослужащих.Кроме того, губернатор поручил областному правительству обеспечить возможность предоставления бесплатного горячего питания для школьников и компенсации расходов по оплате за посещение детского сада ребенком из семей военнослужащих, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации или принимают участие в специальной военной операции по контракту с Министерством обороны РФ."Мы с вами принимали решения о выплате по 50 тысяч рублей для студентов [из семей участников специальной военной операции], поступивших в вузы, расположенные в Архангельской области. Предлагаю такую выплату предусмотреть и студентам, которые поступили [в вузы] и в других городах. Так мы поддержим семьи тех, кто сегодня выполняет свой долг", – добавил губернатор.В ходе оперативного совещания Александр Цыбульский поручил областному правительству при организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей рассмотреть возможность предоставления приоритетного права на него детям из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
https://ria.ru/20220924/rossiya-1819036559.html
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общество, александр цыбульский, архангельская область, россия, ленинградская область, частичная мобилизация в россии
Архангельская область, Общество, Александр Цыбульский, Архангельская область, Россия, Ленинградская область, Частичная мобилизация в России
Мобилизованные жители Архангельской области получат по сто тысяч рублей
Жители Архангельской области, призванные по частичной мобилизации, получат по сто тысяч
АРХАНГЕЛЬСК, 3 окт – РИА Новости. Жители Архангельской области, призванные в рамках частичной мобилизации, получат из регионального бюджета единовременную выплату в 100 тысяч рублей, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Жители Архангельской области, призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации, получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Средства предусмотрены в областном бюджете и уже доведены до министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, которое как распорядитель бюджетных средств будет направлять их непосредственно получателям", - говорится в сообщении.
В настоящее время идет работа по предоставлению профильному региональному ведомству данных военного комиссариата Архангельской области о мобилизованных гражданах. Как сообщил в ходе еженедельного оперативного совещания в понедельник губернатор Архангельской области Александр Цыбульский
, с вопросом о сроках получения выплаты к нему обращались мобилизованные жители Архангельской области, с которыми глава региона встретился на базах Минобороны РФ
в Ленинградской области
, где они проходят подготовку.
"Некоторые из ребят уже говорили, что их жены ходили в военкоматы с желанием представить необходимые [для получения мер соцподдержки] документы, но пока не смогли это сделать", - пояснил Цыбульский и поручил оперативно решать вопросы, связанные с выплатами, и с понедельника эти деньги должны доводиться до родных и близких военнослужащих.
Кроме того, губернатор поручил областному правительству обеспечить возможность предоставления бесплатного горячего питания для школьников и компенсации расходов по оплате за посещение детского сада ребенком из семей военнослужащих, которые призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации или принимают участие в специальной военной операции по контракту с Министерством обороны РФ.
"Мы с вами принимали решения о выплате по 50 тысяч рублей для студентов [из семей участников специальной военной операции], поступивших в вузы, расположенные в Архангельской области. Предлагаю такую выплату предусмотреть и студентам, которые поступили [в вузы] и в других городах. Так мы поддержим семьи тех, кто сегодня выполняет свой долг", – добавил губернатор.
В ходе оперативного совещания Александр Цыбульский поручил областному правительству при организации мероприятий по отдыху и оздоровлению детей рассмотреть возможность предоставления приоритетного права на него детям из семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.