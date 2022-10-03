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ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821164092.html
ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца
ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца - РИА Новости, 03.10.2022
ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца
Активисты магаданского регионального отделения ОНФ работают над возвращением домой мобилизованного онкобольного мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:34
2022-10-03T14:34
специальная военная операция на украине
общероссийский народный фронт
частичная мобилизация в россии
общество
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МАГАДАН, 3 окт – РИА Новости. Активисты магаданского регионального отделения ОНФ работают над возвращением домой мобилизованного онкобольного мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник сопредседатель регионального штаба фонда Сергей Зеленков.Ранее в СМИ появилась информация, что 44-летний магаданец Алексей Шешенин получил повестку и был мобилизован, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологии. Сейчас он находится в ремиссии, но дважды в год обязан проходить обследование. Очередное обследование было назначено на 5 октября."Мы обратились в главную военную прокуратуру с соответствующим заявлением. Считаем, что Шешенин должен максимально быстро вернуться домой", - сказал Зеленков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Общероссийский народный фронт запустил во всех российских регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации.
https://radiosputnik.ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448745.html
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общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, общество
Специальная военная операция на Украине, Общероссийский народный фронт, Частичная мобилизация в России, Общество
14:34 03.10.2022
 
ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца

Региональное отделение ОНФ работает над возвращением призванного онкобольного магаданца

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 3 окт – РИА Новости. Активисты магаданского регионального отделения ОНФ работают над возвращением домой мобилизованного онкобольного мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник сопредседатель регионального штаба фонда Сергей Зеленков.
Ранее в СМИ появилась информация, что 44-летний магаданец Алексей Шешенин получил повестку и был мобилизован, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологии. Сейчас он находится в ремиссии, но дважды в год обязан проходить обследование. Очередное обследование было назначено на 5 октября.
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"Мы обратились в главную военную прокуратуру с соответствующим заявлением. Считаем, что Шешенин должен максимально быстро вернуться домой", - сказал Зеленков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Общероссийский народный фронт запустил во всех российских регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации.
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Специальная военная операция на УкраинеОбщероссийский народный фронтЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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