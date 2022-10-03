ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца
Региональное отделение ОНФ работает над возвращением призванного онкобольного магаданца
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкСотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации
Сотрудница военного комиссариата держит в руках повестки и военные билеты мужчин, призванных на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Архивное фото
МАГАДАН, 3 окт – РИА Новости. Активисты магаданского регионального отделения ОНФ работают над возвращением домой мобилизованного онкобольного мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник сопредседатель регионального штаба фонда Сергей Зеленков.
Ранее в СМИ появилась информация, что 44-летний магаданец Алексей Шешенин получил повестку и был мобилизован, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологии. Сейчас он находится в ремиссии, но дважды в год обязан проходить обследование. Очередное обследование было назначено на 5 октября.
"Мы обратились в главную военную прокуратуру с соответствующим заявлением. Считаем, что Шешенин должен максимально быстро вернуться домой", - сказал Зеленков.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Общероссийский народный фронт запустил во всех российских регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации.
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