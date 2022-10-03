https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821164092.html

ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца

ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца - РИА Новости, 03.10.2022

ОНФ работает над возвращением домой мобилизованного онкобольного магаданца

Активисты магаданского регионального отделения ОНФ работают над возвращением домой мобилизованного онкобольного мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:34

2022-10-03T14:34

2022-10-03T14:34

специальная военная операция на украине

общероссийский народный фронт

частичная мобилизация в россии

общество

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МАГАДАН, 3 окт – РИА Новости. Активисты магаданского регионального отделения ОНФ работают над возвращением домой мобилизованного онкобольного мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник сопредседатель регионального штаба фонда Сергей Зеленков.Ранее в СМИ появилась информация, что 44-летний магаданец Алексей Шешенин получил повестку и был мобилизован, несмотря на то, что у него вторая стадия онкологии. Сейчас он находится в ремиссии, но дважды в год обязан проходить обследование. Очередное обследование было назначено на 5 октября."Мы обратились в главную военную прокуратуру с соответствующим заявлением. Считаем, что Шешенин должен максимально быстро вернуться домой", - сказал Зеленков.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Общероссийский народный фронт запустил во всех российских регионах центры содействия гражданам, чьи права были нарушены при проведении частичной мобилизации.

https://radiosputnik.ria.ru/20220929/mobilizatsiya-1820448745.html

https://ria.ru/20220928/mobilizatsiya-1820001380.html

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общероссийский народный фронт, частичная мобилизация в россии, общество