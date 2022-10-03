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Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи - РИА Новости, 03.10.2022
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи
Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:11
2022-10-03T10:11
2022-10-03T10:11
здоровье - общество
сергей шойгу
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мурманская область
санкт-петербург
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
общество
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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Мурманская область в установленные сроки отправила порядка 400 северян на подготовку в Санкт-Петербург в рамках частичной мобилизации. Напомню, что нашему региону поставлена задача призвать на первом этапе 1000 человек", - написал Чибис.Он также добавил, что в региональную комиссию по частичной мобилизации включили прокурора и уполномоченного по правам человека.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи
Губернатор Чибис: Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек