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Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи

Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи - РИА Новости, 03.10.2022

Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи

Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:11

2022-10-03T10:11

2022-10-03T10:11

здоровье - общество

сергей шойгу

россия

мурманская область

санкт-петербург

telegram (приложение)

частичная мобилизация в россии

общество

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МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Мурманская область в установленные сроки отправила порядка 400 северян на подготовку в Санкт-Петербург в рамках частичной мобилизации. Напомню, что нашему региону поставлена задача призвать на первом этапе 1000 человек", - написал Чибис.Он также добавил, что в региональную комиссию по частичной мобилизации включили прокурора и уполномоченного по правам человека.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

россия

мурманская область

санкт-петербург

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здоровье - общество, сергей шойгу, россия, мурманская область, санкт-петербург, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество