Рейтинг@Mail.ru
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821082913.html
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи - РИА Новости, 03.10.2022
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи
Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:11
2022-10-03T10:11
здоровье - общество
сергей шойгу
россия
мурманская область
санкт-петербург
telegram (приложение)
частичная мобилизация в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816471754_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_0b2fc1bd0d54226bff429201083bd3b9.jpg
МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале."Мурманская область в установленные сроки отправила порядка 400 северян на подготовку в Санкт-Петербург в рамках частичной мобилизации. Напомню, что нашему региону поставлена задача призвать на первом этапе 1000 человек", - написал Чибис.Он также добавил, что в региональную комиссию по частичной мобилизации включили прокурора и уполномоченного по правам человека.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
россия
мурманская область
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0d/1816471754_0:0:1140:855_1920x0_80_0_0_142c8e5957509e25f2e4bd06d398e191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, сергей шойгу, россия, мурманская область, санкт-петербург, telegram (приложение), частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Россия, Мурманская область, Санкт-Петербург, Telegram (приложение), Частичная мобилизация в России, Общество
10:11 03.10.2022
 
Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек из тысячи

Губернатор Чибис: Мурманская область отправила на частичную мобилизацию 400 человек

© Фото : пресс-служба президента БелоруссииГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : пресс-служба президента Белоруссии
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 3 окт – РИА Новости. Мурманская область в рамках частичной мобилизации отправила на подготовку 400 человек из тысячи, которую необходимо призвать по плану мобилизации, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.
"Мурманская область в установленные сроки отправила порядка 400 северян на подготовку в Санкт-Петербург в рамках частичной мобилизации. Напомню, что нашему региону поставлена задача призвать на первом этапе 1000 человек", - написал Чибис.
Он также добавил, что в региональную комиссию по частичной мобилизации включили прокурора и уполномоченного по правам человека.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
 
Здоровье - ОбществоСергей ШойгуРоссияМурманская областьСанкт-ПетербургTelegram (приложение)Частичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала