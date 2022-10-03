https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821074126.html
Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули из воинских частей
Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули из воинских частей - РИА Новости, 03.10.2022
Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули из воинских частей
Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись в республику из воинских частей, по каждому обращению ведется персональная работа, заявил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:23
2022-10-03T09:23
2022-10-03T09:23
общество
частичная мобилизация в россии
айсен николаев
республика саха (якутия)
вооруженные силы рф
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ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись в республику из воинских частей, по каждому обращению ведется персональная работа, заявил председатель общественной палаты региона Николай Бугаев на брифинге оперативного штаба.Как отметил Бугаев, по вопросам частичной мобилизации в координационный центр общественной палаты Якутии поступило 209 заявлений."В республику из воинских частей вернулись более 300 ошибочно мобилизованных человек", - сказал председатель ОП.Бугаев пояснил РИА Новости, что сейчас в пунктах мобилизации в Якутии организован медицинский осмотр, чего не было в первые дни частичной мобилизации.Восточный военный округ в понедельник опроверг информацию о завершении частичной мобилизации в Якутии.Сотрудник постпредства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева рассказала РИА Новости о том, что 26 сентября в Якутию из Хабаровска отправлен 51 житель региона, не подошедший по критериям частичной мобилизации. Первым бортом в республику были возвращены 35 человек. Уточнение списков с командованием Восточного военного округа проводится по поручению главы республики Айсена Николаева.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821067391.html
https://ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820850793.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, частичная мобилизация в россии, айсен николаев, республика саха (якутия), вооруженные силы рф
Общество, Частичная мобилизация в России, Айсен Николаев, Республика Саха (Якутия), Вооруженные силы РФ
Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернули из воинских частей
Глава ОП Бугаев: более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись домой
ЯКУТСК, 3 окт – РИА Новости. Более 300 ошибочно мобилизованных жителей Якутии вернулись в республику из воинских частей, по каждому обращению ведется персональная работа, заявил председатель общественной палаты региона Николай Бугаев на брифинге оперативного штаба.
Как отметил Бугаев, по вопросам частичной мобилизации в координационный центр общественной палаты Якутии поступило 209 заявлений.
"В республику из воинских частей вернулись более 300 ошибочно мобилизованных человек", - сказал председатель ОП.
Бугаев пояснил РИА Новости, что сейчас в пунктах мобилизации в Якутии организован медицинский осмотр, чего не было в первые дни частичной мобилизации.
Восточный военный округ в понедельник опроверг информацию о завершении частичной мобилизации в Якутии.
Сотрудник постпредства республики по Дальневосточному федеральному округу Анастасия Сивцева рассказала РИА Новости о том, что 26 сентября в Якутию из Хабаровска
отправлен 51 житель региона, не подошедший по критериям частичной мобилизации. Первым бортом в республику были возвращены 35 человек. Уточнение списков с командованием Восточного военного округа проводится по поручению главы республики Айсена Николаева
.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, что составляет чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза заявил, что все поручения по частичной мобилизации в России даны, сформулированы и ее критерии. Он также поручил разбираться по каждому конкретному случаю при неправомерной мобилизации, возвращать людей назад в случае ошибки, а также поручил генеральному прокурору РФ Игорю Краснову незамедлительно реагировать на каждый сигнал, связанный с нарушениями при частичной мобилизации.