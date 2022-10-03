https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1820670654.html

"Иностранный легион". Как в СНГ отреагировали на мобилизацию мигрантов

"Иностранный легион". Как в СНГ отреагировали на мобилизацию мигрантов - РИА Новости, 03.10.2022

"Иностранный легион". Как в СНГ отреагировали на мобилизацию мигрантов

Иностранцы, отслужившие в российской армии, cмогут получить гражданство по ускоренной процедуре. Для отбора кандидатов правительство Москвы организовало в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T08:00

2022-10-03T08:00

2022-10-03T10:10

майя санду

феликс кулов

андрей суздальцев

москва

украина

россия

российская академия наук

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Михаил Катков. Иностранцы, отслужившие в российской армии, cмогут получить гражданство по ускоренной процедуре. Для отбора кандидатов правительство Москвы организовало в миграционном центре "Сахарово" призывной пункт. Кого планируют привлекать на службу и как на это отреагировали власти бывших советских республик — в материале РИА Новости.Кто противМолдаван с двойным гражданством, которые примут участие в боевых действиях на Украине, лишат молдавского паспорта. Об этом заявила президент Майя Санду. Если же документ один, придумают другое наказание. Впрочем, в Кишиневе утверждают, что ни один молдаванин пока не призван в Вооруженные силы России. Но и в стране их относительно немного — около 76 тысяч.Больше всего трудовых мигрантов из Таджикистана и Узбекистана, порядка 950 тысяч и 1,5 миллиона соответственно. Там также против участия сограждан в специальной операции на Украине.В таджикском посольстве в Москве сообщили, что добровольцы без российского гражданства квалифицируются как наемники. За это полагается от 12 до 20 лет лишения свободы. В Узбекистане — от пяти до десяти лет. В посольстве Киргизии предупредили соотечественников, которых в России 223 тысячи, о десятилетнем наказании.Что касается Казахстана, то оттуда трудовые ресурсы в Россию практически не поступают — по данным МВД, из этой республики приехали чуть более 30 тысяч человек.Кто заУголовное преследование грозит только тем, кто еще не гражданин России и хочет отправиться на Украину добровольно. Относительно мигрантов, подпадающих под частичную мобилизацию, мнения разделились.К примеру, в 2021-м российскими паспортами обзавелись 19,2 тысячи киргизов. Некоторые уже получили повестки в военкомат. Экс-глава МВД республики Феликс Кулов отметил, что гражданин любой страны, независимо от национальности, обязан исполнить воинский долг. По его мнению, в нынешней ситуации власти Киргизии могут лишь помочь соотечественникам в оформлении отсрочки в соответствии с критериями, которые озвучило Минобороны России.В свою очередь, председатель Союза таджикистанцев Абдулло Давлатов заявил, что многие иностранные граждане с удовольствием согласятся послужить в российской армии. Это, во-первых, поможет миновать множество сложных процедур при получении паспорта, а во-вторых — даст возможность хорошо заработать. Такого же мнения придерживается председатель Всероссийского конгресса узбеков Ибрагим Худайбердиев. Однако перед тем как подписывать контракт, человек должен все хорошо обдумать, рассуждает лидер диаспоры.Глава Союза армян России Вардан Оганесян напомнил, что его земляки ехали в Донбасс добровольцами еще до того, как за это начали предлагать гражданство. Но бонус в виде паспорта ему тоже нравится. Службу по контракту он тем более не считает зазорной, потому что в России соответствующая возможность закреплена на законодательном уровне.Что делатьПолитолог Андрей Суздальцев отмечает: в российской инициативе нет ничего нового. "Чтобы получить гражданство Франции, можно поступить на службу в ее Иностранный легион и доказать кровью желание жить в республике. Другое дело, что людям нужно обеспечить достойную подготовку", — поясняет эксперт.Власти бывших советских республик прежде всего переживают, что из-за сограждан, участвующих в спецоперации, против страны могут ввести международные санкции. Киев внимательно следит за тем, чтобы любая, в том числе косвенная, поддержка Москвы попала в поле зрения коллективного Запада."Украинцы с первых дней боевых действий делают акцент на национальности и гражданстве убитых и пленных. Если среди них окажутся представители третьих стран, появится повод для того, чтобы обвинить эти государства в причастности к спецоперации", — говорит старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин.По словам эксперта, источником угрозы руководство некоторых бывших советских республик рассматривает даже тех трудовых мигрантов, которые уже получили двойное гражданство и подпадают под частичную мобилизацию. С одной стороны, Россия на законных основаниях призывает их в армию, а с другой, по мнению властей, эти люди могут дискредитировать историческую родину в глазах Запада.В такой ситуации человек должен оценить все плюсы и минусы короткого пути к российскому гражданству, подчеркивает глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. "Получение статуса россиянина может затмить все проблемы, которые им пообещают на исторической родине", — считает политолог.В конце концов, заключает Денисов, туда вовсе не обязательно возвращаться, а Россия своих граждан выдавать не станет — с ее точки зрения никакие законы не нарушались.

https://ria.ru/20220926/ukraina-1818730906.html

https://ria.ru/20220930/ukraina-1820077171.html

https://ria.ru/20220921/spetsoperatsiya-1818375606.html

москва

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майя санду, феликс кулов, андрей суздальцев, москва, украина, россия, российская академия наук