Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий
Мишустин: важно сделать все необходимое для безопасности граждан новых территорий
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Они выбрали быть со своим народом и своей Родиной, и важно сделать все необходимое для их безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Предстоит большая серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Это теперь часть нашей страны", - сказал он на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.
30 сентября, 15:05Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий
В пятницу в состав РФ вошли четыре новые территории. Президент РФ Владимир Путин подписал с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.