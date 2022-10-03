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Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий - РИА Новости, 03.10.2022
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Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий
Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий - РИА Новости, 03.10.2022
Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий
Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:39
2022-10-03T14:39
михаил мишустин
роман головченко
владимир путин
россия
луганская народная республика
запорожская область
нато
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Они выбрали быть со своим народом и своей Родиной, и важно сделать все необходимое для их безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Предстоит большая серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Это теперь часть нашей страны", - сказал он на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.В пятницу в состав РФ вошли четыре новые территории. Президент РФ Владимир Путин подписал с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
https://ria.ru/20220930/mishustin-1820607007.html
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михаил мишустин, роман головченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, политика
Михаил Мишустин, Роман Головченко, Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Запорожская область, НАТО, Политика
14:39 03.10.2022
 
Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий

Мишустин: важно сделать все необходимое для безопасности граждан новых территорий

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Они выбрали быть со своим народом и своей Родиной, и важно сделать все необходимое для их безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Предстоит большая серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Это теперь часть нашей страны", - сказал он на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 15:05
Мишустин прибыл на церемонию принятия в состав России новых территорий
В пятницу в состав РФ вошли четыре новые территории. Президент РФ Владимир Путин подписал с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.
С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.
Михаил Мишустин перед церемонией подписания договоров о вхождении в РФ Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
13:53
Мишустин назвал решение о вхождении в Россию новых территорий судьбоносным
 
Михаил МишустинРоман ГоловченкоВладимир ПутинРоссияЛуганская Народная РеспубликаЗапорожская областьНАТОПолитика
 
 
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