https://ria.ru/20221003/mishustin-1821165795.html

Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий

Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий - РИА Новости, 03.10.2022

Мишустин заявил о важности обеспечить безопасность граждан новых территорий

Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:39

2022-10-03T14:39

2022-10-03T14:39

михаил мишустин

роман головченко

владимир путин

россия

луганская народная республика

запорожская область

нато

политика

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Важно сделать все необходимое для безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни граждан ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Они выбрали быть со своим народом и своей Родиной, и важно сделать все необходимое для их безопасности и скорейшего возвращения к нормальной жизни. Предстоит большая серьезная работа по восстановлению инфраструктуры, экономики, социальной сферы. Это теперь часть нашей страны", - сказал он на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.В пятницу в состав РФ вошли четыре новые территории. Президент РФ Владимир Путин подписал с главами ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%.С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Путин заявил 21 сентября, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://ria.ru/20220930/mishustin-1820607007.html

https://ria.ru/20221003/rossiya-1821150763.html

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луганская народная республика

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михаил мишустин, роман головченко, владимир путин, россия, луганская народная республика, запорожская область, нато, политика