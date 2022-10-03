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Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска - РИА Новости, 03.10.2022
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Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска
Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска - РИА Новости, 03.10.2022
Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска
Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска,... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:53
2022-10-03T14:35
москва
минск
михаил мишустин
экономика
роман головченко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска, особенно в области импортозамещения и промкооперации.Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском."Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению", - сказал Мишустин.Он заверил, что кабмины двух стран продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство.
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москва, минск, михаил мишустин, экономика, роман головченко, россия, белоруссия
Москва, Минск, Михаил Мишустин, Экономика, Роман Головченко, Россия, Белоруссия
13:53 03.10.2022 (обновлено: 14:35 03.10.2022)
 
Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска

Мишустин призвал ускорять запуск новых совместных инициатив с Минском

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска, особенно в области импортозамещения и промкооперации.
Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском.
"Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению", - сказал Мишустин.
Он заверил, что кабмины двух стран продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 13:56Союзное государство
Мишустин призвал развивать интеграцию в Союзном государстве
 
МоскваМинскМихаил МишустинЭкономикаРоман ГоловченкоРоссияБелоруссия
 
 
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