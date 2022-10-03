https://ria.ru/20221003/mishustin-1821150365.html

Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска

Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска - РИА Новости, 03.10.2022

Мишустин призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска

Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска,... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:53

2022-10-03T13:53

2022-10-03T14:35

москва

минск

михаил мишустин

экономика

роман головченко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с главой правительства Белоруссии Романом Головченко призвал ускорять запуск новых инициатив Москвы и Минска, особенно в области импортозамещения и промкооперации.Он подчеркнул, что правительство России придает особое значение укреплению отношений с Минском."Важно ускорять запуск новых инициатив. Особое внимание будем уделять проектам в области промышленной кооперации и импортозамещению", - сказал Мишустин.Он заверил, что кабмины двух стран продолжат выстраивать новые механизмы взаимодействия в таможенной, налоговой сферах, обеспечивать равные условия работы для предпринимателей и создавать единое экономическое пространство.

https://ria.ru/20221003/integratsiya-1821151371.html

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минск

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москва, минск, михаил мишустин, экономика, роман головченко, россия, белоруссия