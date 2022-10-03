https://ria.ru/20221003/minyust-1821270294.html
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов - РИА Новости, 03.10.2022
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов
Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:49
2022-10-03T19:49
2022-10-03T19:49
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного нарушения, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предусматривается, что если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания подозреваемый или обвиняемый не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. Кроме того, законопроектом конкретизируется реализация полномочий соответствующих должностных лиц при применении мер поощрения и взыскания. Для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых законопроектом вводится мера поощрения в виде благодарности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Взыскания, а также поощрения могут оказать влияние в случае подачи осужденным заявления об условно-досрочном освобождении и при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким его видом.Так, по данным ФСИН, в 2021 году было принято 7151 судебное решение об отказе в условно-досрочном освобождении и 8254 - об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания с учетом наличия у осужденных взысканий в период содержания под стражей.Кроме того, в первом полугодии к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, были применены меры взыскания в виде выговора 46 270 раз.
https://ria.ru/20221003/udo-1821247829.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов
Минюст предложил установить сроки и условия для снятия взысканий с арестантов и осужденных
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости.
Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного нарушения, законопроект
опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предусматривается, что если в течение года со дня отбытия дисциплинарного взыскания подозреваемый или обвиняемый не будет подвергнут новому взысканию, он считается не имеющим взыскания. Кроме того, законопроектом конкретизируется реализация полномочий соответствующих должностных лиц при применении мер поощрения и взыскания. Для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых законопроектом вводится мера поощрения в виде благодарности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Взыскания, а также поощрения могут оказать влияние в случае подачи осужденным заявления об условно-досрочном освобождении и при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким его видом.
Так, по данным ФСИН
, в 2021 году было принято 7151 судебное решение об отказе в условно-досрочном освобождении и 8254 - об отказе в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания с учетом наличия у осужденных взысканий в период содержания под стражей.
Кроме того, в первом полугодии к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, были применены меры взыскания в виде выговора 46 270 раз.