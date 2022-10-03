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Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов - РИА Новости, 03.10.2022
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Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов - РИА Новости, 03.10.2022
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов
Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:49
2022-10-03T19:49
общество
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
министерство юстиции рф (минюст россии)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного нарушения, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предусматривается, что если в течение ‎года со дня отбытия дисциплинарного взыскания подозреваемый ‎или обвиняемый не будет подвергнут новому взысканию, он считается ‎не имеющим взыскания. Кроме того, законопроектом конкретизируется реализация полномочий соответствующих должностных лиц при применении мер поощрения и взыскания. Для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых законопроектом вводится мера поощрения ‎в виде благодарности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Взыскания, а также поощрения могут оказать влияние в случае подачи осужденным заявления об условно-досрочном освобождении и при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким его видом.Так, по данным ФСИН, в 2021 году было принято 7151 судебное решение об отказе в условно-досрочном освобождении и 8254 - об отказе ‎в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ‎с учетом наличия у осужденных взысканий в период содержания под стражей.Кроме того, в первом полугодии к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, были применены меры взыскания в виде выговора 46 270 раз.
https://ria.ru/20221003/udo-1821247829.html
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общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)
Общество, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Министерство юстиции РФ (Минюст России)
19:49 03.10.2022
 
Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов

Минюст предложил установить сроки и условия для снятия взысканий с арестантов и осужденных

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России на Житной улице в Москве
Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России на Житной улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного нарушения, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предусматривается, что если в течение ‎года со дня отбытия дисциплинарного взыскания подозреваемый ‎или обвиняемый не будет подвергнут новому взысканию, он считается ‎не имеющим взыскания. Кроме того, законопроектом конкретизируется реализация полномочий соответствующих должностных лиц при применении мер поощрения и взыскания. Для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых законопроектом вводится мера поощрения ‎в виде благодарности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.
Взыскания, а также поощрения могут оказать влияние в случае подачи осужденным заявления об условно-досрочном освобождении и при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким его видом.
Так, по данным ФСИН, в 2021 году было принято 7151 судебное решение об отказе в условно-досрочном освобождении и 8254 - об отказе ‎в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ‎с учетом наличия у осужденных взысканий в период содержания под стражей.
Кроме того, в первом полугодии к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, были применены меры взыскания в виде выговора 46 270 раз.
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
18:27
Минюст предложил дать право на УДО женщинам с детьми до четырех лет
 
ОбществоРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Министерство юстиции РФ (Минюст России)
 
 
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