https://ria.ru/20221003/minyust-1821270294.html

Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов

Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов - РИА Новости, 03.10.2022

Минюст предложил установить сроки и условия снятия взысканий с арестантов

Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:49

2022-10-03T19:49

2022-10-03T19:49

общество

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

министерство юстиции рф (минюст россии)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министерство юстиции РФ предложило снимать взыскания с арестантов (впоследствии - с осужденных), если они в течение года после проступка не совершат иного нарушения, законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов."Законопроектом предусматривается, что если в течение ‎года со дня отбытия дисциплинарного взыскания подозреваемый ‎или обвиняемый не будет подвергнут новому взысканию, он считается ‎не имеющим взыскания. Кроме того, законопроектом конкретизируется реализация полномочий соответствующих должностных лиц при применении мер поощрения и взыскания. Для стимулирования социально полезного поведения подозреваемых и обвиняемых законопроектом вводится мера поощрения ‎в виде благодарности", - сообщается в пояснительной записке к законопроекту.Взыскания, а также поощрения могут оказать влияние в случае подачи осужденным заявления об условно-досрочном освобождении и при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким его видом.Так, по данным ФСИН, в 2021 году было принято 7151 судебное решение об отказе в условно-досрочном освобождении и 8254 - об отказе ‎в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания ‎с учетом наличия у осужденных взысканий в период содержания под стражей.Кроме того, в первом полугодии к подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, были применены меры взыскания в виде выговора 46 270 раз.

https://ria.ru/20221003/udo-1821247829.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), министерство юстиции рф (минюст россии)