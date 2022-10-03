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Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек
Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек - РИА Новости, 03.10.2022
Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек
В районе Купянска Вооруженные силы РФ уничтожили за трое суток более 500 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:26
2022-10-03T14:26
2022-10-03T14:32
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харьковская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В районе Купянска Вооруженные силы РФ уничтожили за трое суток более 500 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
14:26 03.10.2022 (обновлено: 14:32 03.10.2022)
Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек
МО России: потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 военных