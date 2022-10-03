https://ria.ru/20221003/minoborony-1821161249.html

Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек

Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек - РИА Новости, 03.10.2022

Общие потери ВСУ под Купянском за трое суток составили более 500 человек

В районе Купянска Вооруженные силы РФ уничтожили за трое суток более 500 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:26

2022-10-03T14:26

2022-10-03T14:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

харьковская область

вооруженные силы украины

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815636529_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_74fb559c8f0f65fe9321210419850398.jpg

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. В районе Купянска Вооруженные силы РФ уничтожили за трое суток более 500 военных Украины, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Общие потери противника на Купянском направлении за трое суток боевых действий составили более 500 военнослужащих и около 60 единиц военной техники", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220929/kupyansk-1820312338.html

россия

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность