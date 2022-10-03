https://ria.ru/20221003/minoborony-1821159813.html

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек - РИА Новости, 03.10.2022

Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек

Более 140 украинских военных уничтожено за сутки на Купянском направлении ракетными ударами по 14-й бригаде, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:20

2022-10-03T14:20

2022-10-03T14:51

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Более 140 украинских военных уничтожено за сутки на Купянском направлении ракетными ударами по 14-й бригаде, сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожены свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники" - заявили в ведомстве.

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россия, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, украина, вооруженные силы украины, в мире