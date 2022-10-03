https://ria.ru/20221003/minoborony-1821159813.html
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек - РИА Новости, 03.10.2022
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек
Более 140 украинских военных уничтожено за сутки на Купянском направлении ракетными ударами по 14-й бригаде, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:20
2022-10-03T14:20
2022-10-03T14:51
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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Более 140 украинских военных уничтожено за сутки на Купянском направлении ракетными ударами по 14-й бригаде, сообщает Минобороны РФ."На Купянском направлении в районе населённых пунктов Купянск, Двуречная и Куриловка Харьковской области ракетными ударами по районам сосредоточения живой силы и военной техники 14-й механизированной бригады ВСУ уничтожены свыше 140 военнослужащих и 19 единиц специальной военной техники" - заявили в ведомстве.
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14:20 03.10.2022 (обновлено: 14:51 03.10.2022)
Потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили 140 человек
Минобороны: потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили более 140 военных