https://ria.ru/20221003/minfin-1821194406.html

Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения

Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения - РИА Новости, 03.10.2022

Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения

Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:05

2022-10-03T16:05

2022-10-03T16:12

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

валюта

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков."Сейчас разрешено не репатриировать валютную выручку - в этом смысле регулирование стало даже более либеральным, чем было до ужесточения санкций. До конца года введен мораторий на привлечение к ответственности за валютные нарушения. Минфин выступает за то, чтобы продлить его на следующий год", - сказал Чебесков в интервью RTVI.Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении резидентов РФ за нарушение отдельных норм валютного законодательства был принят летом, его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.Чебесков отметил, что Россия в текущем году столкнулась с ограничениями, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна. В результате, по его словам, вся парадигма валютного регулирования в РФ сильно изменилась, она будет эволюционировать, пока не наступит новый баланс."Раньше мы жили в русле постоянной либерализации валютного контроля и плавающего курса рубля. Но когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен", - пояснил он."Если раньше бизнес мог зарабатывать деньги в России и выводить часть прибыли в виде дивидендов за рубеж - в офшоры, то сейчас это стало более рискованной стратегией, и бизнес, наоборот, переводит холдинговые компании в Россию", - заявил Чебесков.

https://ria.ru/20220930/evrobondy-1820716835.html

https://ria.ru/20221003/valyuty-1821101170.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), валюта