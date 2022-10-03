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Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения - РИА Новости, 03.10.2022
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Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения
Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения - РИА Новости, 03.10.2022
Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения
Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:05
2022-10-03T16:12
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
валюта
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков."Сейчас разрешено не репатриировать валютную выручку - в этом смысле регулирование стало даже более либеральным, чем было до ужесточения санкций. До конца года введен мораторий на привлечение к ответственности за валютные нарушения. Минфин выступает за то, чтобы продлить его на следующий год", - сказал Чебесков в интервью RTVI.Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении резидентов РФ за нарушение отдельных норм валютного законодательства был принят летом, его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.Чебесков отметил, что Россия в текущем году столкнулась с ограничениями, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна. В результате, по его словам, вся парадигма валютного регулирования в РФ сильно изменилась, она будет эволюционировать, пока не наступит новый баланс."Раньше мы жили в русле постоянной либерализации валютного контроля и плавающего курса рубля. Но когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен", - пояснил он."Если раньше бизнес мог зарабатывать деньги в России и выводить часть прибыли в виде дивидендов за рубеж - в офшоры, то сейчас это стало более рискованной стратегией, и бизнес, наоборот, переводит холдинговые компании в Россию", - заявил Чебесков.
https://ria.ru/20220930/evrobondy-1820716835.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), валюта
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Валюта
16:05 03.10.2022 (обновлено: 16:12 03.10.2022)
 
Минфин хочет продлить мораторий на штрафы за валютные нарушения

Минфин хочет продлить срок действия моратория на штрафы за валютные нарушения на 2023 год

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Минфин РФ хочет продлить на 2023 год срок действия моратория на привлечение к ответственности за валютные нарушения, сообщил директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков.
"Сейчас разрешено не репатриировать валютную выручку - в этом смысле регулирование стало даже более либеральным, чем было до ужесточения санкций. До конца года введен мораторий на привлечение к ответственности за валютные нарушения. Минфин выступает за то, чтобы продлить его на следующий год", - сказал Чебесков в интервью RTVI.
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Закон о моратории на применение административной ответственности в отношении резидентов РФ за нарушение отдельных норм валютного законодательства был принят летом, его нормы распространяются на правоотношения, возникшие с 23 февраля по 31 декабря 2022 года.
Чебесков отметил, что Россия в текущем году столкнулась с ограничениями, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна. В результате, по его словам, вся парадигма валютного регулирования в РФ сильно изменилась, она будет эволюционировать, пока не наступит новый баланс.
"Раньше мы жили в русле постоянной либерализации валютного контроля и плавающего курса рубля. Но когда на страну наложены такие санкции, прежний подход к валютному регулированию просто невозможен", - пояснил он.
"Если раньше бизнес мог зарабатывать деньги в России и выводить часть прибыли в виде дивидендов за рубеж - в офшоры, то сейчас это стало более рискованной стратегией, и бизнес, наоборот, переводит холдинговые компании в Россию", - заявил Чебесков.
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