На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания
Погранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой обнаружили непальского мигранта без сознания
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы. Архивное фото
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Мигрант, предположительно, из Непала обнаружен без сознания на белорусско-литовской границе, сообщил в понедельник белорусский погранкомитет.
"Иностранец, предположительно гражданин Непала, обнаружен 1 октября непосредственно на белорусско-литовской границе без документов. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что медики доставили иностранца в Браславскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и ушибленные раны. "В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.