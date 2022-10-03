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На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания - РИА Новости, 03.10.2022
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На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания
На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания - РИА Новости, 03.10.2022
На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания
Мигрант, предположительно, из Непала обнаружен без сознания на белорусско-литовской границе, сообщил в понедельник белорусский погранкомитет. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:19
2022-10-03T15:19
в мире
минск
непал
литва
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Мигрант, предположительно, из Непала обнаружен без сознания на белорусско-литовской границе, сообщил в понедельник белорусский погранкомитет."Иностранец, предположительно гражданин Непала, обнаружен 1 октября непосредственно на белорусско-литовской границе без документов. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.Отмечается, что медики доставили иностранца в Браславскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и ушибленные раны. "В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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в мире, минск, непал, литва
В мире, Минск, Непал, Литва
15:19 03.10.2022
 
На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания

Погранкомитет Белоруссии: на границе с Литвой обнаружили непальского мигранта без сознания

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкАвтомобили на пересечении белорусско-литовской границы
Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Автомобили на пересечении белорусско-литовской границы. Архивное фото
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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Мигрант, предположительно, из Непала обнаружен без сознания на белорусско-литовской границе, сообщил в понедельник белорусский погранкомитет.
"Иностранец, предположительно гражданин Непала, обнаружен 1 октября непосредственно на белорусско-литовской границе без документов. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.
Отмечается, что медики доставили иностранца в Браславскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и ушибленные раны. "В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.
Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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