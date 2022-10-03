https://ria.ru/20221003/migrant-1821178065.html

На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания

На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания - РИА Новости, 03.10.2022

На белорусско-литовской границе обнаружили мигранта без сознания

Мигрант, предположительно, из Непала обнаружен без сознания на белорусско-литовской границе, сообщил в понедельник белорусский погранкомитет. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:19

2022-10-03T15:19

2022-10-03T15:19

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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Мигрант, предположительно, из Непала обнаружен без сознания на белорусско-литовской границе, сообщил в понедельник белорусский погранкомитет."Иностранец, предположительно гражданин Непала, обнаружен 1 октября непосредственно на белорусско-литовской границе без документов. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи", - говорится в сообщении в Telegram-канале белорусского ведомства.Отмечается, что медики доставили иностранца в Браславскую центральную районную больницу. У мужчины диагностированы переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и ушибленные раны. "В настоящее время его состояние оценивается как стабильно тяжелое", - говорится в сообщении.Литва, Латвия и Польша в 2021 году сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса, белорусская сторона это категорически отрицала. Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20221001/kontrabanda-1820794294.html

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в мире, минск, непал, литва