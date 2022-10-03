https://ria.ru/20221003/mid-1821278200.html

МИД России: США считают суверенный курс Москвы преградой своей гегемонии

МИД России: США считают суверенный курс Москвы преградой своей гегемонии - РИА Новости, 03.10.2022

МИД России: США считают суверенный курс Москвы преградой своей гегемонии

США считают суверенный курс России основным препятствием своей гегемонии, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя делегации РФ, заместитель... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T20:22

2022-10-03T20:22

2022-10-03T20:37

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ООН, 3 окт – РИА Новости. США считают суверенный курс России основным препятствием своей гегемонии, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замруководителя делегации РФ, заместитель директора ДНКВ МИД России Константин Воронцов."В качестве основного препятствия на пути восстановления своих гегемонистских позиций США рассматривают суверенный курс России", - сказал Воронцов.По его словам, против России и других государств, которые Вашингтон объявил своими противниками, американцы формируют разнообразные коалиции, пытаются их наказывать с применением широкого инструментария: от односторонних санкций до ограничения участия в межгосударственных организациях и прямого силового давления. "Идеологической ширмой служит концепция "порядка, основанного на правилах", которая разработана узкой группой стран для обслуживания исключительно собственных интересов и имеет конфронтационный характер", - пояснил он.Как заявил дипломат, Запад не готов выстраивать универсальную архитектуру равной безопасности и сотрудничества, не хочет признавать за самостоятельными государствами право на свободу выбора."Ради свободы рук в продвижении своих узкокорыстных интересов и достижения военно-политического превосходства западные страны разрушили целый ряд опор архитектуры глобальной безопасности, включая соглашения в сфере контроля над вооружениями. Это до предела обострило стратегические риски, повысило конфликтный потенциал и подстегнуло развитие кризисов по множеству направлений", - добавил Воронцов.

https://ria.ru/20221003/ssha-1821169404.html

https://ria.ru/20220930/politika-1820677223.html

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россия, сша, вашингтон (штат), оон