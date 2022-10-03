Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/mid-1821237657.html
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы - РИА Новости, 03.10.2022
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы
Требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией, беспрецедентным случаем, заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:54
2022-10-03T21:53
в мире
россия
польша
сергей андреев
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
референдумы на освобожденных территориях
референдум
референдум в донбассе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией, беспрецедентным случаем, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" назвала "трусливым" предложение Польши послу РФ осудить референдумы.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, польша, сергей андреев, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), референдумы на освобожденных территориях, референдум, референдум в донбассе, мид польши
В мире, Россия, Польша, Сергей Андреев, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Референдумы на освобожденных территориях, Референдум, Референдум в Донбассе, МИД Польши
17:54 03.10.2022 (обновлено: 21:53 03.10.2022)
 
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы

МИД назвал провокацией требование Польши к российскому послу Андрееву осудить референдумы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией, беспрецедентным случаем, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Ранее Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить.
"Это очевидная провокация, совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе", - сказал замглавы МИД РФ журналистам.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" назвала "трусливым" предложение Польши послу РФ осудить референдумы.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 14:15Специальная военная операция на Украине
Посол Польши раскрыл детали нового пакета антироссийских санкций
 
В миреРоссияПольшаСергей АндреевМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Референдумы на освобожденных территорияхРеферендумРеферендум в ДонбассеМИД Польши
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала