17:54 03.10.2022 (обновлено: 21:53 03.10.2022)
МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы
МИД назвал провокацией требование Польши к российскому послу Андрееву осудить референдумы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией, беспрецедентным случаем, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.
Ранее Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить.
"Это очевидная провокация, совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе", - сказал замглавы МИД РФ журналистам.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" назвала "трусливым" предложение Польши послу РФ осудить референдумы.
Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.
При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.