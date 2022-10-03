https://ria.ru/20221003/mid-1821237657.html

МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы

МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы - РИА Новости, 03.10.2022

МИД назвал провокацией требование Польши к послу России осудить референдумы

Требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией, беспрецедентным случаем, заявил замглавы МИД РФ Евгений... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:54

2022-10-03T17:54

2022-10-03T21:53

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польша

сергей андреев

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

референдумы на освобожденных территориях

референдум

референдум в донбассе

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Требование МИД Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы является провокацией, беспрецедентным случаем, заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.Ранее Андреев рассказал, что в ходе вызова в польский МИД в связи с проведением референдумов в Донецкой и Луганской Народных Республиках и Херсонской и Запорожской областях ему предложили их осудить.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1" назвала "трусливым" предложение Польши послу РФ осудить референдумы.Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал в СБ ООН постпред РФ Василий Небензя, напомнив о признании Косово. В истории есть и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили. Техас в 1836 году отделился от Мексики, а затем вошел в состав США; в 1990 и 1991 годах Словения и Хорватия провели референдумы о независимости от Югославии без согласия её властей и были признаны; в 1991 году референдумы о независимости от СССР прошли в Эстонии, Украине, Грузии, Молдавии, Туркмении, Армении и Азербайджане – вопреки воле советского руководства и всего советского народа, который на всесоюзном референдуме высказался за сохранение Союза; а при объединении ФРГ и ГДР мнения населения вообще никто не спрашивал - поглощение Западной Германией Восточной прошло без референдума.При этом итоги референдумов внутри самих стран Запада игнорируются. В 2017 году за независимость Каталонии от Испании проголосовали 90% жителей автономии, после чего в отношении сторонников независимости Мадрид начал масштабные репрессии. В конце 2017 года жители итальянских Венето и Ломбардии на референдумах потребовали большей автономии от Рима, однако процесс предоставления новых полномочий со стороны центральных властей забуксовал.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821158829.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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