https://ria.ru/20221003/mid-1821150647.html

МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России

МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.10.2022

МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России

Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:53

2022-10-03T13:53

2022-10-03T13:59

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мид литвы

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали в министерстве.МИД Литвы сообщил в понедельник, что временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней.

https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, литва, мид литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)