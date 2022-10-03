Рейтинг@Mail.ru
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/mid-1821150647.html
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.10.2022
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России
Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:53
2022-10-03T13:59
россия
в мире
литва
мид литвы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_44c55eb9bda23b24fb30ec12d491027a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали в министерстве.МИД Литвы сообщил в понедельник, что временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней.
https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html
россия
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808300480_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ed5a962db14833756f6ffaec24a6bd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, литва, мид литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Литва, МИД Литвы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:53 03.10.2022 (обновлено: 13:59 03.10.2022)
 
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России

МИД: Москва ответит на высылку Вильнюсом временного поверенного в делах России Рябоконя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ.
"Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали в министерстве.
МИД Литвы сообщил в понедельник, что временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 17:00
Захарова призвала главу МИД Литвы заняться проблемами своей страны
 
РоссияВ миреЛитваМИД ЛитвыМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала