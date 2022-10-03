https://ria.ru/20221003/mid-1821150647.html
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России - РИА Новости, 03.10.2022
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России
Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:53
2022-10-03T13:53
2022-10-03T13:59
россия
в мире
литва
мид литвы
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ответит на высылку Литвой временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя, сообщили РИА Новости в МИД РФ."Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ", - указали в министерстве.МИД Литвы сообщил в понедельник, что временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь объявлен персоной нон грата, ему предписано покинуть страну в течение пяти дней.
https://ria.ru/20220929/litva-1820378397.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, литва, мид литвы, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, В мире, Литва, МИД Литвы, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
13:53 03.10.2022 (обновлено: 13:59 03.10.2022)
МИД пообещал ответ на высылку Литвой временного поверенного в делах России
МИД: Москва ответит на высылку Вильнюсом временного поверенного в делах России Рябоконя