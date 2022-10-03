https://ria.ru/20221003/matyuschenko-1821095524.html
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко - РИА Новости, 03.10.2022
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко
Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:01
2022-10-03T11:01
2022-10-03T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
буча
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821094345_0:164:1028:742_1920x0_80_0_0_8141c6de7a6025252856eee27f5bef63.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил 40-й бригадой тактической авиации украинских войск, называемой еще "призраками Киева"."Во время выполнения боевого задания в воздушном бою погиб, защищая небо страны, полковник ВСУ Матющенко Михаил Юрьевич… Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", - приводит слова Федорука издание "Страна".По данным Федорука, Матющенко погиб еще в июне. Но его тело нашли только сейчас. Похоронят его в Буче в понедельник. По информации мэра, летчик руководил 40-й бригадой тактической авиации, так называемыми "призраками Киева".
https://ria.ru/20220815/ukraina-1809632925.html
украина
буча
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821094345_0:19:1028:790_1920x0_80_0_0_4bf134d7e908deac1f483fa254c01c4b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, буча
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Буча
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко
Мэр Бучи Федорук сообщил об обнаружении тела комбрига "призраков Киева" Матющенко