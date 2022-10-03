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На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко

На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко - РИА Новости, 03.10.2022

На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко

Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:01

2022-10-03T11:01

2022-10-03T11:01

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил 40-й бригадой тактической авиации украинских войск, называемой еще "призраками Киева"."Во время выполнения боевого задания в воздушном бою погиб, защищая небо страны, полковник ВСУ Матющенко Михаил Юрьевич… Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", - приводит слова Федорука издание "Страна".По данным Федорука, Матющенко погиб еще в июне. Но его тело нашли только сейчас. Похоронят его в Буче в понедельник. По информации мэра, летчик руководил 40-й бригадой тактической авиации, так называемыми "призраками Киева".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, буча