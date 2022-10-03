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На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко - РИА Новости, 03.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/matyuschenko-1821095524.html
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко - РИА Новости, 03.10.2022
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко
Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:01
2022-10-03T11:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
буча
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил 40-й бригадой тактической авиации украинских войск, называемой еще "призраками Киева"."Во время выполнения боевого задания в воздушном бою погиб, защищая небо страны, полковник ВСУ Матющенко Михаил Юрьевич… Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", - приводит слова Федорука издание "Страна".По данным Федорука, Матющенко погиб еще в июне. Но его тело нашли только сейчас. Похоронят его в Буче в понедельник. По информации мэра, летчик руководил 40-й бригадой тактической авиации, так называемыми "призраками Киева".
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в мире, украина, вооруженные силы украины, буча
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Буча
11:01 03.10.2022
 
На Украине нашли тело погибшего комбрига тактической авиации ВСУ Матющенко

Мэр Бучи Федорук сообщил об обнаружении тела комбрига "призраков Киева" Матющенко

© Фото : Бучанській міській радіПолковник украинских ВВС Михаил Матюшенко
Полковник украинских ВВС Михаил Матюшенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© Фото : Бучанській міській раді
Полковник украинских ВВС Михаил Матюшенко. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Мэр Бучи в Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что найдено тело уничтоженного в бою в небе над Черным морем летчика Михаила Матющенко, который руководил 40-й бригадой тактической авиации украинских войск, называемой еще "призраками Киева".
"Во время выполнения боевого задания в воздушном бою погиб, защищая небо страны, полковник ВСУ Матющенко Михаил Юрьевич… Он был из Бучи и погиб в небе над Черным морем", - приводит слова Федорука издание "Страна".
По данным Федорука, Матющенко погиб еще в июне. Но его тело нашли только сейчас. Похоронят его в Буче в понедельник. По информации мэра, летчик руководил 40-й бригадой тактической авиации, так называемыми "призраками Киева".
Антон Листопад - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 11:21Специальная военная операция на Украине
СМИ сообщили о ликвидации одного из "лучших украинских пилотов"
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныБуча
 
 
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