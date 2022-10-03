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В Туве отменили масочный режим - РИА Новости, 03.10.2022
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Распространение коронавируса
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В Туве отменили масочный режим
В Туве отменили масочный режим - РИА Новости, 03.10.2022
В Туве отменили масочный режим
В Туве отменили обязательный масочный режим из-за стабилизации обстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T17:46
2022-10-03T17:46
распространение коронавируса
медицинские маски
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. В Туве отменили обязательный масочный режим из-за стабилизации обстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Туве ослабляются действующие противоковидные ограничения для населения. На аппаратном совещании в правительстве руководитель управления Роспотребназдора по РТ Людмила Салчак обратилась к руководству региона с предложением об отмене обязательного масочного режима для жителей республики. На протяжении нескольких недель в Туве отмечается стабильное снижение количества лабораторно подтверждённых случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.По информации управления Роспотребнадзора с 26 сентября по 2 октября было зарегистрировано 54 больных COVID-19 , что на 68,9% меньше, чем неделей ранее. В ведомстве отметили, что обязательным остается ношение масок в медицинских организациях, социальных и образовательных учреждениях. Также придерживаться масочного режима по-прежнему рекомендуется гражданам, относящимся к группам риска.По данным республиканского минздрава, сейчас в стационарах находится 23 пациента, 49 лечатся амбулаторно.
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медицинские маски, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы
Распространение коронавируса, Медицинские маски, Общество, Здоровье - Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Коронавирус COVID-19, Россия, Коронавирус в России, Коронавирусы
17:46 03.10.2022
 
В Туве отменили масочный режим

В Туве отменили обязательный масочный режим из-за стабилизации обстановки по коронавирусу

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМедицинские маски
Медицинские маски - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. В Туве отменили обязательный масочный режим из-за стабилизации обстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В Туве ослабляются действующие противоковидные ограничения для населения. На аппаратном совещании в правительстве руководитель управления Роспотребназдора по РТ Людмила Салчак обратилась к руководству региона с предложением об отмене обязательного масочного режима для жителей республики. На протяжении нескольких недель в Туве отмечается стабильное снижение количества лабораторно подтверждённых случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
По информации управления Роспотребнадзора с 26 сентября по 2 октября было зарегистрировано 54 больных COVID-19 , что на 68,9% меньше, чем неделей ранее. В ведомстве отметили, что обязательным остается ношение масок в медицинских организациях, социальных и образовательных учреждениях. Также придерживаться масочного режима по-прежнему рекомендуется гражданам, относящимся к группам риска.
По данным республиканского минздрава, сейчас в стационарах находится 23 пациента, 49 лечатся амбулаторно.
 
Распространение коронавирусаМедицинские маскиОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19РоссияКоронавирус в РоссииКоронавирусы
 
 
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