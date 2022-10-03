https://ria.ru/20221003/maski-1821235405.html

В Туве отменили масочный режим

В Туве отменили масочный режим - РИА Новости, 03.10.2022

В Туве отменили масочный режим

В Туве отменили обязательный масочный режим из-за стабилизации обстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба республиканского правительства. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T17:46

2022-10-03T17:46

2022-10-03T17:46

распространение коронавируса

медицинские маски

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

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КРАСНОЯРСК, 3 окт - РИА Новости. В Туве отменили обязательный масочный режим из-за стабилизации обстановки по коронавирусу, сообщает пресс-служба республиканского правительства."В Туве ослабляются действующие противоковидные ограничения для населения. На аппаратном совещании в правительстве руководитель управления Роспотребназдора по РТ Людмила Салчак обратилась к руководству региона с предложением об отмене обязательного масочного режима для жителей республики. На протяжении нескольких недель в Туве отмечается стабильное снижение количества лабораторно подтверждённых случаев заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.По информации управления Роспотребнадзора с 26 сентября по 2 октября было зарегистрировано 54 больных COVID-19 , что на 68,9% меньше, чем неделей ранее. В ведомстве отметили, что обязательным остается ношение масок в медицинских организациях, социальных и образовательных учреждениях. Также придерживаться масочного режима по-прежнему рекомендуется гражданам, относящимся к группам риска.По данным республиканского минздрава, сейчас в стационарах находится 23 пациента, 49 лечатся амбулаторно.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

медицинские маски, общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии, коронавирусы