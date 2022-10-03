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Эксперты назвали цены на отдых в Марокко - РИА Новости, 03.10.2022
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Туризм
https://ria.ru/20221003/marokko-1821108101.html
Эксперты назвали цены на отдых в Марокко
Эксперты назвали цены на отдых в Марокко - РИА Новости, 03.10.2022
Эксперты назвали цены на отдых в Марокко
Туроператоры рассказали, сколько стоит путевка в Марокко в октябре, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:21
2022-10-03T15:48
туризм
туризм
новости - туризм
марокко
касабланка
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит путевка в Марокко в октябре, сообщает АТОР.Сейчас попасть в эту страну можно только с пересадками. Самый бюджетный вариант — со стыковками в Ереване, Кишиневе и Брюсселе. Придется отдать 90,5 тысячи рублей за перелет в оба конца.Отель, трансфер и экскурсии обойдутся в сумму от 22,5 тысячи рублей на двоих на неделю, говорится на сайте крупного туроператора. То есть можно самостоятельно собрать тур на пару, заплатив 203 тысячи рублей. Путевка, которая стоит от 250 тысяч рублей, включает экскурсии по Касабланке, посещение "синего города" Шефшауэна. Также туристы смотрят Фес, Марракеш, пустыню Агафай с озером Лалла-Такеркуст.В Марокко с 30 сентября сняты все ограничения на въезд в страну. Осталось только одно условие для туристов — заполнение несложной анкеты о состоянии здоровья, бланк которой раздают в самолете.
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Мария Селиванова
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туризм, новости - туризм, марокко, касабланка, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Марокко, Касабланка, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
12:21 03.10.2022 (обновлено: 15:48 03.10.2022)
 
Эксперты назвали цены на отдых в Марокко

АТОР: туроператоры рассказали, сколько стоит отдых в Марокко в октябре

CC BY 2.0 / Just Booked A Trip / ChefchaouenСиняя улица в городе Шавен
Синяя улица в городе Шавен - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
CC BY 2.0 / Just Booked A Trip / Chefchaouen
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Туроператоры рассказали, сколько стоит путевка в Марокко в октябре, сообщает АТОР.
Сейчас попасть в эту страну можно только с пересадками. Самый бюджетный вариант — со стыковками в Ереване, Кишиневе и Брюсселе. Придется отдать 90,5 тысячи рублей за перелет в оба конца.
Отель, трансфер и экскурсии обойдутся в сумму от 22,5 тысячи рублей на двоих на неделю, говорится на сайте крупного туроператора. То есть можно самостоятельно собрать тур на пару, заплатив 203 тысячи рублей. Путевка, которая стоит от 250 тысяч рублей, включает экскурсии по Касабланке, посещение "синего города" Шефшауэна. Также туристы смотрят Фес, Марракеш, пустыню Агафай с озером Лалла-Такеркуст.
В Марокко с 30 сентября сняты все ограничения на въезд в страну. Осталось только одно условие для туристов — заполнение несложной анкеты о состоянии здоровья, бланк которой раздают в самолете.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМароккоКасабланкаАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
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