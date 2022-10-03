https://ria.ru/20221003/makron-1821266759.html
Макрон сменил дресс-код ради экономии электроэнергии
Макрон сменил дресс-код ради экономии электроэнергии - РИА Новости, 03.10.2022
Макрон сменил дресс-код ради экономии электроэнергии
Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:35
2022-10-03T19:35
2022-10-03T19:37
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ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков, чтобы экономить на отоплении.Макрон в понедельник записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство.Французские СМИ отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом.Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.Ранее, выступая на радио France Inter, глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. "Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать "энергетическую трезвость", - отметил министр.Позже в твиттере он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции наУкраине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.Правительство Франции приняло ряд мер по сдерживанию цен на электроэнергию. Тем не менее, некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что правительство Франции примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.
https://ria.ru/20221003/frantsiya-1821202028.html
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в мире, эммануэль макрон, брюно ле мэр, элизабет борн, франция, россия, европа, минфин франции
В мире, Эммануэль Макрон, Брюно Ле Мэр, Элизабет Борн, Франция, Россия, Европа, Минфин Франции
19:35 03.10.2022 (обновлено: 19:37 03.10.2022)
Макрон сменил дресс-код ради экономии электроэнергии
Макрон впервые выступил в водолазке, которую чиновники стали носить для экономии отопления
ПАРИЖ, 3 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые появился на выступлении в водолазке, которую французские чиновники стали носить вместо традиционных рубашек и галстуков, чтобы экономить на отоплении.
Макрон в понедельник записал видеообращение, приуроченное к запуску онлайн-платформы Национального совета перестройки (CNR), где граждане могут высказывать свои предложения по насущным вопросам – таким, как изменения климата или трудоустройство.
Французские СМИ отметили, что Макрон был одет в пиджак и водолазку – новый символ политики "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом.
Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.
Ранее, выступая на радио France Inter, глава минфина Франции Брюно Ле Мэр
сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. "Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать "энергетическую трезвость", - отметил министр.
Позже в твиттере он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.
Запад усилил санкционное давление на Россию
из-за специальной военной операции наУкраине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе
и США
.
Правительство Франции приняло ряд мер по сдерживанию цен на электроэнергию. Тем не менее, некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа
Pailleron.
Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.
В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн
сообщила, что правительство Франции примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.