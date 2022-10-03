https://ria.ru/20221003/makron-1821056977.html

Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России

Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России - РИА Новости, 03.10.2022

Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T03:56

2022-10-03T03:56

2022-10-03T03:56

владимир путин

эммануэль макрон

владимир зеленский

франция

москва

россия

евросоюз

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.Как ранее сообщил РИА Новости источник, постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России. В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821051751.html

https://ria.ru/20221001/sanktsii-1820791535.html

франция

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, москва, россия, евросоюз, в мире