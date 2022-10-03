Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России
Макрон пообещал работать над новыми санкциями против России из-за присоединения территорий
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.
"Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России. В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.
Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Запад усилил санкционное давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.