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Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России - РИА Новости, 03.10.2022
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Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России
Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России - РИА Новости, 03.10.2022
Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T03:56
2022-10-03T03:56
владимир путин
эммануэль макрон
владимир зеленский
франция
москва
россия
евросоюз
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.Как ранее сообщил РИА Новости источник, постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России. В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.Запад усилил санкционное давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20221003/sanktsii-1821051751.html
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владимир путин, эммануэль макрон, владимир зеленский, франция, москва, россия, евросоюз, в мире
Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Франция, Москва, Россия, Евросоюз, В мире
03:56 03.10.2022
 
Макрон пообещал Зеленскому работать над новыми санкциями против России

Макрон пообещал работать над новыми санкциями против России из-за присоединения территорий

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вместе с партнерами по ЕС работать над новыми санкциями против Москвы, сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.
В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским французский лидер осудил вхождение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях в состав России после проведенных в регионах референдумов.
"Он подтвердил решимость Франции <…> работать со своими европейскими партнерами над новыми санкциями", — говорится в сообщении.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, постоянные представители стран-членов ЕС после утверждения нового пакета европейских санкций против Москвы могут сразу же объявить о следующем из-за вхождения новых территорий в состав России. В пятницу СМИ сообщали, что Евросоюз достиг первоначальной договоренности по новому пакету санкций, окончательное решение ожидается на этой неделе.
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Президент Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России.
Запад усилил санкционное давление на Москву из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель — ухудшить жизнь миллионов людей.
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