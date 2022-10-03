https://ria.ru/20221003/lukashenko-1821155703.html

Лукашенко поручил на фоне санкций совершить прорыв в микроэлектронике

Лукашенко поручил на фоне санкций совершить прорыв в микроэлектронике - РИА Новости, 03.10.2022

Лукашенко поручил на фоне санкций совершить прорыв в микроэлектронике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне западных санкций заявил, что нужно совершить прорыв в белорусской микроэлектронике. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:06

2022-10-03T14:06

2022-10-03T14:06

александр лукашенко

россия

белоруссия

в мире

технологии

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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне западных санкций заявил, что нужно совершить прорыв в белорусской микроэлектронике.Как сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства, данное поручение Лукашенко сделал во время согласования в должности генерального директора ОАО "Интеграл" Андрея Буйневича."Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там нужен прорыв, капитальный прорыв", - подчеркнул белорусский лидер.Президент отметил, что на фоне западных санкций необходимость развития микроэлектроники понимают и в России. "На последних переговорах президент России сказал: "Мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники". Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает... В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части: белорусско-российский, постсоветский", - сказал Лукашенко.Он добавил, что, если будет продукция хорошая, ее купят везде."Но конкуренты при этом у нас бешеные. Слава богу, что они ушли с нашего рынка. Значит, мы будем востребованными. Поэтому с Россией вместе надо заниматься этим направлением. Несладко будет, поэтому разбирайся, вникай", - поручил президент новому руководителю предприятия.

https://ria.ru/20221002/deti-1821036744.html

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александр лукашенко, россия, белоруссия, в мире, технологии