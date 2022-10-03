https://ria.ru/20221003/lukashenko-1821079974.html

Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином

Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином - РИА Новости, 03.10.2022

Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:54

2022-10-03T09:54

2022-10-03T09:54

в мире

александр лукашенко

белоруссия

берлин (город)

германия

евросоюз

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МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с Берлином."Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. По ее данным, Лукашенко пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков."Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет", - процитировали поздравление в пресс-службе.Глава государства также подчеркнул, что белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы."Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены", - говорится в поздравлении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20220930/mir-1820526920.html

https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html

https://ria.ru/20221001/lukashenko-1820806651.html

белоруссия

берлин (город)

германия

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в мире, александр лукашенко, белоруссия, берлин (город), германия, евросоюз