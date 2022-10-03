Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином
Лукашенко: Минск открыт для равноправного диалога с Берлином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с Берлином.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. По ее данным, Лукашенко пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков.
"Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет", - процитировали поздравление в пресс-службе.
Глава государства также подчеркнул, что белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы.
"Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены", - говорится в поздравлении.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
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