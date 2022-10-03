Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221003/lukashenko-1821079974.html
Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином
Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином - РИА Новости, 03.10.2022
Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:54
2022-10-03T09:54
в мире
александр лукашенко
белоруссия
берлин (город)
германия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:773:2048:1925_1920x0_80_0_0_9f013e9ae77a22e503af68d5070e88ab.jpg
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с Берлином."Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. По ее данным, Лукашенко пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков."Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет", - процитировали поздравление в пресс-службе.Глава государства также подчеркнул, что белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы."Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены", - говорится в поздравлении.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20220930/mir-1820526920.html
https://ria.ru/20220917/ssha-1817570195.html
https://ria.ru/20221001/lukashenko-1820806651.html
белоруссия
берлин (город)
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783111189_0:689:2048:2225_1920x0_80_0_0_ed6f49ba127c2e47d597394a99f49a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия, берлин (город), германия, евросоюз
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия, Берлин (город), Германия, Евросоюз
09:54 03.10.2022
 
Лукашенко заявил, что Минск открыт для равноправного диалога с Берлином

Лукашенко: Минск открыт для равноправного диалога с Берлином

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 3 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в своем поздравлении народу ФРГ с Днем германского единства заявил об открытости Минска для равноправного диалога с Берлином.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Федеративной Республики Германия с Днем германского единства", - сообщили в пресс-службе главы белорусского государства. По ее данным, Лукашенко пожелал народу Германии мирного неба, солидарности и достойного будущего для потомков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 10:58Специальная военная операция на Украине
Мира на Украине можно достичь в течение нескольких дней, заявил Лукашенко
"Минск открыт для равноправного диалога и прагматичного сотрудничества с Берлином, а также для дальнейшего развития двусторонних отношений, которым в этом году исполнилось 30 лет", - процитировали поздравление в пресс-службе.
Глава государства также подчеркнул, что белорусы и немцы должны вместе сделать свой посильный вклад, чтобы избежать разрушительного противостояния и не допустить новой катастрофы.
"Падение Берлинской стены и объединение Германии представляли собой настоящую смену эпох и надежду на устойчивый мир и безопасность в Европе. Вы знаете, сколько страданий, скорби и боли может принести такая стена, которая на долгие десятилетия стала трагическим символом разделения города, народа, целого континента. К большому сожалению, сегодня мы снова возвращаемся к временам конфронтации, когда между странами в самом сердце Европы выстраиваются стены", - говорится в поздравлении.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 18:29
США толкают Европу в военное противостояние с Россией, заявил Лукашенко
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности, в Польшу, Литву, на Украину. Страны ЕС отказывают белорусским правоохранителям в запросах о выдаче оппозиционеров. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 01.10.2022
1 октября, 09:36
Лукашенко заявил, что Минск и Пекин усилят совместные действия
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссияБерлин (город)ГерманияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала