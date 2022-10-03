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Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной - РИА Новости, 03.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/lnr-1821292903.html
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной - РИА Новости, 03.10.2022
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, обстановка спокойная, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T21:59
2022-10-03T23:15
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
родион мирошник
иван филипоненко
луганская народная республика
россия
владимир путин
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 3 окт — РИА Новости. Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, обстановка спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."В Кременной обстановка спокойная, стабильная, город полностью под контролем подразделений Народной милиции. Союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской Народной Республики", — сообщил он. Филипоненко уточнил, что в самой Кременной, вопреки данным из социальных сетей, боевые действия не идут."Подразделения Народной милиции &lt;...&gt; готовы дать решительный отпор националистам", — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства республики.Кроме того, как сообщил секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Апты Алаудинов, подразделения спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе.Ранее в понедельник глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html
https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html
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луганская народная республика
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в мире, здоровье - общество, родион мирошник, иван филипоненко, луганская народная республика, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Родион Мирошник, Иван Филипоненко, Луганская Народная Республика, Россия, Владимир Путин, Украина
21:59 03.10.2022 (обновлено: 23:15 03.10.2022)
 
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной

Народная милиция ЛНР заявила о полном контроле над участком фронта в районе Кременной

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 3 окт — РИА Новости. Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, обстановка спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
"В Кременной обстановка спокойная, стабильная, город полностью под контролем подразделений Народной милиции. Союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской Народной Республики", — сообщил он.
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Филипоненко уточнил, что в самой Кременной, вопреки данным из социальных сетей, боевые действия не идут.
"Подразделения Народной милиции <...> готовы дать решительный отпор националистам", — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства республики.
Кроме того, как сообщил секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Апты Алаудинов, подразделения спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе.
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Ранее в понедельник глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоРодион МирошникИван ФилипоненкоЛуганская Народная РеспубликаРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
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