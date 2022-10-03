https://ria.ru/20221003/lnr-1821292903.html

Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной

Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной - РИА Новости, 03.10.2022

Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной

Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, обстановка спокойная, заявил официальный представитель... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T21:59

2022-10-03T21:59

2022-10-03T23:15

специальная военная операция на украине

в мире

здоровье - общество

родион мирошник

иван филипоненко

луганская народная республика

россия

владимир путин

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 3 окт — РИА Новости. Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, обстановка спокойная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко."В Кременной обстановка спокойная, стабильная, город полностью под контролем подразделений Народной милиции. Союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской Народной Республики", — сообщил он. Филипоненко уточнил, что в самой Кременной, вопреки данным из социальных сетей, боевые действия не идут."Подразделения Народной милиции <...> готовы дать решительный отпор националистам", — подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства республики.Кроме того, как сообщил секретарь Совета безопасности Чеченской Республики Апты Алаудинов, подразделения спецназа "Ахмат" совместно с Народной милицией ЛНР полностью контролируют ситуацию на фронте в районе Северска, Яковлевки и Лисичанска в Донбассе.Ранее в понедельник глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20221003/donbass-1820642867.html

https://ria.ru/20221001/front-1820544588.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

россия

украина

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, здоровье - общество, родион мирошник, иван филипоненко, луганская народная республика, россия, владимир путин, украина