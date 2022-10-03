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Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России
Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России
Госдума на внеочередном заседании единогласно одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T15:58
2022-10-03T15:58
2022-10-03T18:41
россия
политика
госдума рф
луганская народная республика
референдумы на освобожденных территориях
владимир путин
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума на внеочередном заседании единогласно одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации.Документы на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин.Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантировано право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца этого года допускается обращение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, политика, госдума рф, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин
Россия, Политика, Госдума РФ, Луганская Народная Республика, Референдумы на освобожденных территориях, Владимир Путин
15:58 03.10.2022 (обновлено: 18:41 03.10.2022)
Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России
Госдума приняла федеральный конституционный закон о принятии ЛНР в состав России
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Госдума на внеочередном заседании единогласно одобрила
конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации.
Документы на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин
.
Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.
Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантировано право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.
Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца этого года допускается обращение украинской гривны.
Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.
Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР
, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей
в состав России.