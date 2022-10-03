https://ria.ru/20221003/lnr-1821191936.html

Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России

Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России - РИА Новости, 03.10.2022

Дума одобрила законы о принятии новых субъектов в состав России

Госдума на внеочередном заседании единогласно одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T15:58

2022-10-03T15:58

2022-10-03T18:41

россия

политика

госдума рф

луганская народная республика

референдумы на освобожденных территориях

владимир путин

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Госдума на внеочередном заседании единогласно одобрила конституционные законы о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов федерации.Документы на рассмотрение депутатов внес Владимир Путин.Со дня принятия регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, гражданам, проживающим в новых субъектах, гарантировано право на труд, признаются ранее выданные документы об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца этого года допускается обращение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Владимир Путин и главы четырех регионов 30 сентября в Кремле подписали международные договоры о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://ria.ru/20220929/demokratiya-1820163713.html

https://ria.ru/20221003/vybory-1821192282.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, политика, госдума рф, луганская народная республика, референдумы на освобожденных территориях, владимир путин