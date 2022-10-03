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Комитет ГД одобрил принятие новых регионов в состав России
Комитет ГД одобрил принятие новых регионов в состав России - РИА Новости, 03.10.2022
Комитет ГД одобрил принятие новых регионов в состав России
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T12:59
2022-10-03T12:59
2022-10-03T12:59
владимир путин
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луганская народная республика
донецкая народная республика
госдума рф
референдум в донбассе
политика
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в понедельник одобрил проекты конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав РФ. Позже Конституционный суд России признал соответствующими конституции страны договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской Народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.Комитет перед пленарным заседанием палаты одобрил четыре проекта конституционных законов о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Документы по новым территориям рассмотрят на пленарном заседании Думы, начало которого анонсировано на 14.00 мск.
https://ria.ru/20221003/gosduma-1821106785.html
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владимир путин, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, госдума рф, референдум в донбассе, политика
Владимир Путин, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Референдум в Донбассе, Политика
Комитет ГД одобрил принятие новых регионов в состав России
Комитет ГД на заседании одобрил принятие новых регионов в состав России