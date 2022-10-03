Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР - РИА Новости, 03.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221003/lnr-1821085601.html
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:25
2022-10-03T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855729_0:33:1873:1086_1920x0_80_0_0_746c6e47a1a54a9f76067d5992c32772.jpg
ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортера; долговременная огневая точка; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава; два танка; четыре артиллерийские установки; три бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221003/svo-1821061109.html
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/01/1820855729_0:0:1615:1211_1920x0_80_0_0_6724944a0fbca1e10ab3d4d0e29b92ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение)
10:25 03.10.2022
 
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР

НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек, четыре БТР и долговременную огневую точку

© РИА Новости / Виктор АнтонюкБойцы НМ ЛНР
Бойцы НМ ЛНР - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Бойцы НМ ЛНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР.
"За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортера; долговременная огневая точка; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
В воскресенье народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава; два танка; четыре артиллерийские установки; три бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники.
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 07:16Специальная военная операция на Украине
В ЛНР за прошедшие сутки не зафиксировали обстрелов со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала