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ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР - РИА Новости, 03.10.2022

ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:25

2022-10-03T10:25

2022-10-03T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортера; долговременная огневая точка; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава; два танка; четыре артиллерийские установки; три бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники.

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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)