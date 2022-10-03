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ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР - РИА Новости, 03.10.2022
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:25
2022-10-03T10:25
2022-10-03T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
telegram (приложение)
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ЛУГАНСК, 3 окт - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 40 человек, четыре бронетранспортера и долговременную огневую точку, сообщила в понедельник народная милиция ЛНР."За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 40 человек личного состава; четыре бронетранспортера; долговременная огневая точка; девять единиц специальной автомобильной техники", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье народная милиция ЛНР сообщала, что украинские войска за сутки потеряли до 60 человек личного состава; два танка; четыре артиллерийские установки; три бронетранспортера; пять единиц специальной автомобильной техники.
https://ria.ru/20221003/svo-1821061109.html
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в мире, луганская народная республика, telegram (приложение)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Telegram (приложение)
ВСУ за сутки потеряли до 40 человек и четыре БТР
НМ ЛНР: ВСУ за сутки потеряли до 40 человек, четыре БТР и долговременную огневую точку