https://ria.ru/20221003/littlefeather-1821102662.html

Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо

Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо - РИА Новости, 03.10.2022

Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо

В возрасте 75 лет умерла актриса Сачин Литтлфезер. Ее не стало в прошедшее воскресенье, пишет Deadline. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:31

2022-10-03T11:31

2022-10-03T11:32

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В возрасте 75 лет умерла актриса Сачин Литтлфезер. Ее не стало в прошедшее воскресенье, пишет Deadline.Она была коренной американкой и в 1973 году по просьбе Марлона Брандо отказалась от его имени от "Оскара" за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце". В своей речи на церемонии вручения премии Литтлфезер рассказала о несправедливом отношении к своему народу в Голливуде.Активистку освистали. Скандал был очень громким. Ранее 2022 году вышел документальный фильм "Sacheen: Breaking The Silence". В нем Литтлфезер заявила, что после своего выступления была внесена в Голливуде в "черный список".В этом году Киноакадемия извинилась перед ней за случившееся."Оскорбления, которым вы подверглись из-за этого заявления, были необоснованными и неоправданными. Бремя эмоций, ваша разрушенная карьера в кино — все это поправить нельзя. Проявленное вами мужество очень долго оставалось незамеченным. Приносим наши извинения и выражаем вам искреннее восхищение", — говорится в письме экс-президента Академии Дэвида Рубина.

https://ria.ru/20220928/ginzburg-1820068241.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды