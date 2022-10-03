https://ria.ru/20221003/littlefeather-1821102662.html
Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо
Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо - РИА Новости, 03.10.2022
Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо
В возрасте 75 лет умерла актриса Сачин Литтлфезер. Ее не стало в прошедшее воскресенье, пишет Deadline. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:31
2022-10-03T11:31
2022-10-03T11:32
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В возрасте 75 лет умерла актриса Сачин Литтлфезер. Ее не стало в прошедшее воскресенье, пишет Deadline.Она была коренной американкой и в 1973 году по просьбе Марлона Брандо отказалась от его имени от "Оскара" за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце". В своей речи на церемонии вручения премии Литтлфезер рассказала о несправедливом отношении к своему народу в Голливуде.Активистку освистали. Скандал был очень громким. Ранее 2022 году вышел документальный фильм "Sacheen: Breaking The Silence". В нем Литтлфезер заявила, что после своего выступления была внесена в Голливуде в "черный список".В этом году Киноакадемия извинилась перед ней за случившееся."Оскорбления, которым вы подверглись из-за этого заявления, были необоснованными и неоправданными. Бремя эмоций, ваша разрушенная карьера в кино — все это поправить нельзя. Проявленное вами мужество очень долго оставалось незамеченным. Приносим наши извинения и выражаем вам искреннее восхищение", — говорится в письме экс-президента Академии Дэвида Рубина.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды
11:31 03.10.2022 (обновлено: 11:32 03.10.2022)
Умерла актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо
Актриса Сачин Литтлфезер, отказавшаяся от "Оскара" за Брандо, умерла в 75 лет
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
В возрасте 75 лет умерла актриса Сачин Литтлфезер. Ее не стало в прошедшее воскресенье, пишет
Deadline.
Она была коренной американкой и в 1973 году по просьбе Марлона Брандо отказалась от его имени от "Оскара" за роль Вито Корлеоне в "Крестном отце". В своей речи на церемонии вручения премии Литтлфезер рассказала о несправедливом отношении к своему народу в Голливуде.
Активистку освистали. Скандал был очень громким. Ранее 2022 году вышел документальный фильм "Sacheen: Breaking The Silence". В нем Литтлфезер заявила, что после своего выступления была внесена в Голливуде в "черный список".
В этом году Киноакадемия извинилась
перед ней за случившееся.
"Оскорбления, которым вы подверглись из-за этого заявления, были необоснованными и неоправданными. Бремя эмоций, ваша разрушенная карьера в кино — все это поправить нельзя. Проявленное вами мужество очень долго оставалось незамеченным. Приносим наши извинения и выражаем вам искреннее восхищение", — говорится в письме экс-президента Академии Дэвида Рубина.