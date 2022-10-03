https://ria.ru/20221003/liniya-1821158984.html

В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации

В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022

В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации

Прокуратура Волгоградской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан при частичной мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T14:16

2022-10-03T14:16

2022-10-03T14:16

волгоградская область

россия

частичная мобилизация в россии

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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан при частичной мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация."В целях предупреждения, выявления и оперативного пресечения нарушений прав граждан, подлежащих частичной мобилизации, в прокуратуре Волгоградской области организована горячая линия по вопросам нарушений прав граждан, подлежащих частичной мобилизации", - говорится в сообщении ведомства.Прием обращений осуществляется дежурным прокурором ежедневно с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по телефону (8442) 53-40-68.

https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821101933.html

волгоградская область

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волгоградская область, россия, частичная мобилизация в россии