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В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации
В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации - РИА Новости, 03.10.2022
В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации
Прокуратура Волгоградской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан при частичной мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T14:16
2022-10-03T14:16
2022-10-03T14:16
волгоградская область
россия
частичная мобилизация в россии
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ВОЛГОГРАД, 3 окт – РИА Новости. Прокуратура Волгоградской области запустила горячую линию по вопросам соблюдения прав граждан при частичной мобилизации, сообщила пресс-служба ведомства.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация."В целях предупреждения, выявления и оперативного пресечения нарушений прав граждан, подлежащих частичной мобилизации, в прокуратуре Волгоградской области организована горячая линия по вопросам нарушений прав граждан, подлежащих частичной мобилизации", - говорится в сообщении ведомства.Прием обращений осуществляется дежурным прокурором ежедневно с 9.00 до 18.00 (в пятницу – до 16.45) по телефону (8442) 53-40-68.
https://ria.ru/20221003/mobilizovannye-1821101933.html
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волгоградская область, россия, частичная мобилизация в россии
Волгоградская область, Россия, Частичная мобилизация в России
В Волгоградской области запустили горячую линию по частичной мобилизации
В Волгоградской области запустили горячую линию по правам граждан на частичной мобилизации