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Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта - РИА Новости, 03.10.2022
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Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта
Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта - РИА Новости, 03.10.2022
Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта
В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более 2 тысяч лифтов в жилых домах, сообщил журналистам в... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T13:33
2022-10-03T13:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
общество
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более 2 тысяч лифтов в жилых домах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров."Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", - напомнил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.
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москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Общество, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы
13:33 03.10.2022
 

Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта

© Фонд капремонта МосквыНовый лифт
Новый лифт
© Фонд капремонта Москвы
Новый лифт . Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более 2 тысяч лифтов в жилых домах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.
"Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках региональной программы капремонта заменим более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 2 тысяч уже установлены, это более 90% от запланированного объема", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", - напомнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.
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