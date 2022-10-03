Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта
© Фонд капремонта МосквыНовый лифт
© Фонд капремонта Москвы
Новый лифт . Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более 2 тысяч лифтов в жилых домах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.
"Соблюдение сроков эксплуатации лифтов находится на особом контроле, так как это оборудование повышенной опасности, требующее регулярных проверок технического состояния и своевременной замены. В этом году в рамках региональной программы капремонта заменим более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, из них свыше 2 тысяч уже установлены, это более 90% от запланированного объема", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.
"Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", - напомнил Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.