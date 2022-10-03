https://ria.ru/20221003/lifty-1821144689.html

Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта

Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта - РИА Новости, 03.10.2022

Более 2000 лифтов заменили в Москве с начала года в рамках капремонта

В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более 2 тысяч лифтов в жилых домах, сообщил журналистам в... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T13:33

2022-10-03T13:33

2022-10-03T13:33

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петр бирюков

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городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В ходе реализации региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более 2 тысяч лифтов в жилых домах, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Петр Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. По своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров."Масштабная программа обновления лифтового хозяйства была разработана и утверждена по поручению мэра Москвы более десяти лет назад, в рамках ее реализации поменяли более 40 тысяч лифтов в жилых домах", - напомнил Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в столичных домах установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу с указанием конкретных сроков замены.

https://realty.ria.ru/20220630/lift-1799190251.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, петр бирюков, общество, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы