https://ria.ru/20221003/legostaev-1821086209.html

СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева

СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022

СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева

В Краснодарском крае следователи проводят проверку после исчезновения в Сочи 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T10:31

2022-10-03T10:31

2022-10-03T11:31

шоубиз

происшествия

сочи

краснодарский край

следственный комитет россии (ск рф)

константин легостаев

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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае следователи проводят проверку после исчезновения в Сочи 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.Полиция, со своей стороны, тоже организовала проверку.Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), константин легостаев