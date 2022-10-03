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СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821086209.html
СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева
СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева - РИА Новости, 03.10.2022
СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева
В Краснодарском крае следователи проводят проверку после исчезновения в Сочи 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в пресс-службе регионального... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T10:31
2022-10-03T11:31
шоубиз
происшествия
сочи
краснодарский край
следственный комитет россии (ск рф)
константин легостаев
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае следователи проводят проверку после исчезновения в Сочи 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.Полиция, со своей стороны, тоже организовала проверку.Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.
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происшествия, сочи, краснодарский край, следственный комитет россии (ск рф), константин легостаев
Шоубиз, Происшествия, Сочи, Краснодарский край, Следственный комитет России (СК РФ), Константин Легостаев
10:31 03.10.2022 (обновлено: 11:31 03.10.2022)
 
СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева

СК начал проверку после исчезновения на одном из пляжей Сочи певца Константина Легостаева

© Фото из аккаунта Константина Легостаева в соцсетиПевец Константин Легостаев
Певец Константин Легостаев
© Фото из аккаунта Константина Легостаева в соцсети
Певец Константин Легостаев. Архивное фото
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СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае следователи проводят проверку после исчезновения в Сочи 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.

"По предварительным данным, вечером 2 октября 2022 года мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. В указанный период он направился в море и на берег не вернулся. До настоящего времени местонахождение Константина Легостаева неизвестно", — говорится в релизе.

Полиция, со своей стороны, тоже организовала проверку.
Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.
 
ШоубизПроисшествияСочиКраснодарский крайСледственный комитет России (СК РФ)Константин Легостаев
 
 
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