10:31 03.10.2022 (обновлено: 11:31 03.10.2022)
СК начал проверку после исчезновения в Сочи певца Легостаева
СК начал проверку после исчезновения на одном из пляжей Сочи певца Константина Легостаева
© Фото из аккаунта Константина Легостаева в соцсетиПевец Константин Легостаев
© Фото из аккаунта Константина Легостаева в соцсети
Певец Константин Легостаев. Архивное фото
СОЧИ, 3 окт — РИА Новости. В Краснодарском крае следователи проводят проверку после исчезновения в Сочи 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в пресс-службе регионального главка СК.
"По предварительным данным, вечером 2 октября 2022 года мужчина находился на территории одного из пляжей в Центральном районе города Сочи. В указанный период он направился в море и на берег не вернулся. До настоящего времени местонахождение Константина Легостаева неизвестно", — говорится в релизе.
Полиция, со своей стороны, тоже организовала проверку.
Константин Легостаев — участник российской поп-рок группы "Dельта" и вокального телевизионного конкурса "Фабрика звезд", обладатель премий "Золотой граммофон" и "Человек года", автор песен для эстрадных артистов.