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Певец Константин Легостаев пропал в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221003/legostaev-1821077021.html
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:36
2022-10-03T10:33
шоубиз
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
константин легостаев
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СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Легостаев якобы отправился купаться в море на одном из сочинских пляжей, после чего пропал.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи, заявок и обращений по данному инциденту пока не поступало.Константин Легостаев - участник российской поп-рок группы "Dельта" и конкурса "Фабрика звезд". Легостаев является обладателем премий "Золотой граммофон", "Человек года", пишет песни для известных российских эстрадных артистов.
сочи
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сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин легостаев
Шоубиз, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Константин Легостаев
09:36 03.10.2022 (обновлено: 10:33 03.10.2022)
 
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи

Полиция в Сочи ищет пропавшего на курорте певца Константина Легостаева

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПевец Константин Легостаев
Певец Константин Легостаев - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певец Константин Легостаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Легостаев якобы отправился купаться в море на одном из сочинских пляжей, после чего пропал.
"По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в ведомстве.
При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи, заявок и обращений по данному инциденту пока не поступало.
Константин Легостаев - участник российской поп-рок группы "Dельта" и конкурса "Фабрика звезд". Легостаев является обладателем премий "Золотой граммофон", "Человек года", пишет песни для известных российских эстрадных артистов.
 
ШоубизСочиКраснодарский крайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Константин Легостаев
 
 
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