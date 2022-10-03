https://ria.ru/20221003/legostaev-1821077021.html
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T09:36
2022-10-03T09:36
2022-10-03T10:33
шоубиз
сочи
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
константин легостаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821075482_0:351:1925:1434_1920x0_80_0_0_c7e4182e87eae79f72fad01e3f1da07b.jpg
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Легостаев якобы отправился купаться в море на одном из сочинских пляжей, после чего пропал.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи, заявок и обращений по данному инциденту пока не поступало.Константин Легостаев - участник российской поп-рок группы "Dельта" и конкурса "Фабрика звезд". Легостаев является обладателем премий "Золотой граммофон", "Человек года", пишет песни для известных российских эстрадных артистов.
сочи
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821075482_0:332:1925:1776_1920x0_80_0_0_9f6b028eec2e8d34e8243796619699c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин легостаев
Шоубиз, Сочи, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Константин Легостаев
09:36 03.10.2022 (обновлено: 10:33 03.10.2022)
Певец Константин Легостаев пропал в Сочи
Полиция в Сочи ищет пропавшего на курорте певца Константина Легостаева
СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по Краснодарскому краю.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Легостаев якобы отправился купаться в море на одном из сочинских пляжей, после чего пропал.
"По факту пропажи 46-летнего гражданина материал зарегистрирован в дежурной части УМВД России по городу Сочи. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказали в ведомстве.
При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС
России в Сочи, заявок и обращений по данному инциденту пока не поступало.
Константин Легостаев - участник российской поп-рок группы "Dельта" и конкурса "Фабрика звезд". Легостаев является обладателем премий "Золотой граммофон", "Человек года", пишет песни для известных российских эстрадных артистов.