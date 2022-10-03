https://ria.ru/20221003/legostaev-1821077021.html

Певец Константин Легостаев пропал в Сочи

Певец Константин Легостаев пропал в Сочи - РИА Новости, 03.10.2022

Певец Константин Легостаев пропал в Сочи

Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T09:36

2022-10-03T09:36

2022-10-03T10:33

шоубиз

сочи

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

константин легостаев

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СОЧИ, 3 окт – РИА Новости. Сочинские полицейские организовали проверку по факту исчезновения 46-летнего певца Константина Легостаева, сообщили в понедельник журналистам в МВД России по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что Легостаев якобы отправился купаться в море на одном из сочинских пляжей, после чего пропал.При этом, как уточнили РИА Новости в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в Сочи, заявок и обращений по данному инциденту пока не поступало.Константин Легостаев - участник российской поп-рок группы "Dельта" и конкурса "Фабрика звезд". Легостаев является обладателем премий "Золотой граммофон", "Человек года", пишет песни для известных российских эстрадных артистов.

сочи

краснодарский край

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сочи, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), константин легостаев