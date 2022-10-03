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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей - РИА Новости, 03.10.2022

Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей

Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 58,86 рубля, а к евро подорожала до 53,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T19:25

2022-10-03T19:25

2022-10-03T19:25

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 58,86 рубля, а к евро подорожала до 53,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 41 копейку, до 58,86 рубля, евро упал на 3,1 рубля, до 53,6 рубля.

россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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