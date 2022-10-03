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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей - РИА Новости, 03.10.2022
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей
Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 58,86 рубля, а к евро подорожала до 53,6 рубля, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T19:25
2022-10-03T19:25
2022-10-03T19:25
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Валюта РФ подешевела в понедельник к доллару до 58,86 рубля, а к евро подорожала до 53,6 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 41 копейку, до 58,86 рубля, евро упал на 3,1 рубля, до 53,6 рубля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал ниже 54 рублей
Курс евро по итогам торгов на Мосбирже упал до 53,6 рубля, доллар вырос до 58,86