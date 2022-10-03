https://ria.ru/20221003/krepost-1821208177.html

Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного

Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного - РИА Новости, 03.10.2022

Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного

В районе поселка Спорного Бахмутского района украинские войска превратили в крепость станцию переработки газа, на ее подземных уровнях прячется техника, взять... РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T16:46

2022-10-03T16:46

2022-10-03T17:13

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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. В районе поселка Спорного Бахмутского района украинские войска превратили в крепость станцию переработки газа, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным "Орёл"."Это станция перекачки. Там, предположительно, находится противник - вооруженные силы Украины. Периодически высылают нам диверсионно-разведывательные группы, подъезжают туда машины иностранного производства, нашего, советского… БМП, "Хаммеры". Мы предполагаем, что там у них находятся подвалы до пяти этажей вниз. То есть по аналогии с "Азовсталью" такие же подвалы находятся, потому что они как сидели там, так и сидят", - сказал военный.Он отметил, что противник в районе станции переработки наблюдается регулярно.Военнослужащий добавил, что пока станцию взять не удается.

https://ria.ru/20221003/razvedka-1821194611.html

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Станция переработки газа в Бахмутском районе, превращенная ВСУ в крепость В районе поселка Спорного Бахмутского района украинские войска превратили в крепость станцию переработки газа, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным "Орёл". 2022-10-03T16:46 true PT2M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины