https://ria.ru/20221003/krepost-1821208177.html
Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного
Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного - РИА Новости, 03.10.2022
Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного
В районе поселка Спорного Бахмутского района украинские войска превратили в крепость станцию переработки газа, на ее подземных уровнях прячется техника, взять... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T16:46
2022-10-03T16:46
2022-10-03T17:13
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ДОНЕЦК, 3 окт – РИА Новости. В районе поселка Спорного Бахмутского района украинские войска превратили в крепость станцию переработки газа, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным "Орёл"."Это станция перекачки. Там, предположительно, находится противник - вооруженные силы Украины. Периодически высылают нам диверсионно-разведывательные группы, подъезжают туда машины иностранного производства, нашего, советского… БМП, "Хаммеры". Мы предполагаем, что там у них находятся подвалы до пяти этажей вниз. То есть по аналогии с "Азовсталью" такие же подвалы находятся, потому что они как сидели там, так и сидят", - сказал военный.Он отметил, что противник в районе станции переработки наблюдается регулярно.Военнослужащий добавил, что пока станцию взять не удается.
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Станция переработки газа в Бахмутском районе, превращенная ВСУ в крепость
В районе поселка Спорного Бахмутского района украинские войска превратили в крепость станцию переработки газа, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным "Орёл".
2022-10-03T16:46
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
16:46 03.10.2022 (обновлено: 17:13 03.10.2022)
Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного
Войска Украины превратили в крепость газовую станцию в районе поселка Спорного