https://ria.ru/20221003/kosulya-1821100707.html
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю - РИА Новости, 03.10.2022
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю
Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:19
2022-10-03T11:19
2022-10-03T11:19
хорошие новости
происшествия
дальнегорск
россия
приморский край
животные
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821099249_286:321:3355:2048_1920x0_80_0_0_c1a6ee89e25e02c3a2b393d5a3d86d6e.png
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, спасателей вызвали жители Дальнегорска в Приморье. Они сообщили, что во двор жилого дома забрела косуля и провалилась в канализационный люк. Дикому животному не удалось самостоятельно выбраться."Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда извлекли косулю, провели осмотр и напоили водой. Когда спасатели убедились, что жизни животного ничего не угрожает, его выпустили в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html
дальнегорск
россия
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821099249_683:390:2894:2048_1920x0_80_0_0_c08c0f05efa32c39aa63f8d9ef7fb0a6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дальнегорск, россия, приморский край, животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Дальнегорск, Россия, Приморский край, Животные, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю
В приморском Дальнегорске спасли провалившуюся в канализационный люк косулю