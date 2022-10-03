https://ria.ru/20221003/kosulya-1821100707.html

В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю

В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю - РИА Новости, 03.10.2022

В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю

Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:19

2022-10-03T11:19

2022-10-03T11:19

хорошие новости

происшествия

дальнегорск

россия

приморский край

животные

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, спасателей вызвали жители Дальнегорска в Приморье. Они сообщили, что во двор жилого дома забрела косуля и провалилась в канализационный люк. Дикому животному не удалось самостоятельно выбраться."Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда извлекли косулю, провели осмотр и напоили водой. Когда спасатели убедились, что жизни животного ничего не угрожает, его выпустили в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220902/kot-1814098990.html

дальнегорск

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приморский край

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Владимир Лаврентьев

происшествия, дальнегорск, россия, приморский край, животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)