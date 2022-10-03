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В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю - РИА Новости, 03.10.2022
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В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю - РИА Новости, 03.10.2022
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю
Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:19
2022-10-03T11:19
хорошие новости
происшествия
дальнегорск
россия
приморский край
животные
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, спасателей вызвали жители Дальнегорска в Приморье. Они сообщили, что во двор жилого дома забрела косуля и провалилась в канализационный люк. Дикому животному не удалось самостоятельно выбраться."Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда извлекли косулю, провели осмотр и напоили водой. Когда спасатели убедились, что жизни животного ничего не угрожает, его выпустили в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
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дальнегорск
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происшествия, дальнегорск, россия, приморский край, животные, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Происшествия, Дальнегорск, Россия, Приморский край, Животные, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:19 03.10.2022
 
В Приморье спасли провалившуюся в люк косулю

В приморском Дальнегорске спасли провалившуюся в канализационный люк косулю

© ГУ МЧС России по Приморскому краюСотрудники МЧС Приморского края спасли косулю, которая провалилась в канализационный люк. Кадр из видео
Сотрудники МЧС Приморского края спасли косулю, которая провалилась в канализационный люк. Кадр из видео
© ГУ МЧС России по Приморскому краю
Сотрудники МЧС Приморского края спасли косулю, которая провалилась в канализационный люк. Кадр из видео
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 3 окт – РИА Новости. Косулю, которая провалилась в канализационный люк, спасли в приморском Дальнегорске, сообщило ГУМЧС РФ по региону.
По данным ведомства, спасателей вызвали жители Дальнегорска в Приморье. Они сообщили, что во двор жилого дома забрела косуля и провалилась в канализационный люк. Дикому животному не удалось самостоятельно выбраться.
"Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники ПСП Рудная пристань Находкинского поисково-спасательного отряда извлекли косулю, провели осмотр и напоили водой. Когда спасатели убедились, что жизни животного ничего не угрожает, его выпустили в естественную среду обитания", - говорится в сообщении.
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Хорошие новостиПроисшествияДальнегорскРоссияПриморский крайЖивотныеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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