https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821101430.html
В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2022
В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1 528 случаев COVID-19, 24 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:22
2022-10-03T11:22
2022-10-03T11:22
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 528 случаев COVID-19, 24 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1 528, госпитализировано 159 человек, выздоровело 2 275 человек, 24 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 2 205 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 201 502 случая коронавируса, выздоровели 2 997 710 человек, умерли 46 106 человек.
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821100504.html
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1528 новых случаев COVID-19, умерли 24 человека