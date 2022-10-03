https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821101430.html

В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2022

В Москве за сутки госпитализировали 159 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1 528 случаев COVID-19, 24 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 03.10.2022

2022-10-03T11:22

2022-10-03T11:22

2022-10-03T11:22

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1 528 случаев COVID-19, 24 человека умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1 528, госпитализировано 159 человек, выздоровело 2 275 человек, 24 человека умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлены 2 205 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 201 502 случая коронавируса, выздоровели 2 997 710 человек, умерли 46 106 человек.

https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821100504.html

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