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В России за сутки госпитализировали 1088 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20221003/koronavirus-1821100504.html
В России за сутки госпитализировали 1088 пациентов с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1088 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2022
В России за сутки госпитализировали 1088 пациентов с COVID-19
Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.10.2022
2022-10-03T11:18
2022-10-03T11:18
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1088 человек, на 21,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 18 субъектах, снижение - в 54 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах."Выздоровели за сутки 35 294 человека, или на 24,9% меньше в сравнении с 2 октября 2022 года. Выявлено 24 158 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.В штабе также отметили, что показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 12,2 и снизился на 24%. Рост числа госпитализаций произошел в девяти субъектах, в том числе в шести - более чем в среднем по России.Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 163,6 и снизился на 30,32%. Рост заболеваемости отмечен в 34 субъектах, в том числе в 25 - более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости отмечено в 51 регионе страны, при этом наибольшее - в Москве (на 68,7%), Кировской области (на 67,3%), Красноярском крае (на 65,8%) и Смоленской области (на 31,9%).
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество, здоровье - общество, россия
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Коронавирусы, Общество, Здоровье - Общество, Россия
11:18 03.10.2022
 
В России за сутки госпитализировали 1088 пациентов с COVID-19

В России за сутки выявили 24 158 новых случаев COVID-19, умер 91 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкМедицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре
Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинские работники везут пациента на носилках по коридору COVID-госпиталя на базе Краевой клинической больницы № 2 в Краснодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Более 24 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умер 91 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1088 человек, на 21,3% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 18 субъектах, снижение - в 54 регионах, ситуация не изменилась в 13 субъектах.
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"Выздоровели за сутки 35 294 человека, или на 24,9% меньше в сравнении с 2 октября 2022 года. Выявлено 24 158 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 91 человек", - говорится в сообщении.
В штабе также отметили, что показатель госпитализации за неделю на 100 тысяч населения составил 12,2 и снизился на 24%. Рост числа госпитализаций произошел в девяти субъектах, в том числе в шести - более чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости за неделю на 100 тысяч населения составил 163,6 и снизился на 30,32%. Рост заболеваемости отмечен в 34 субъектах, в том числе в 25 - более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости отмечено в 51 регионе страны, при этом наибольшее - в Москве (на 68,7%), Кировской области (на 67,3%), Красноярском крае (на 65,8%) и Смоленской области (на 31,9%).
 
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